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Англия
30 декабря 2024, 12:40 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:44
763
0

Больше 150 миллионов фунтов. Реал и еще 4 гранда нацелены на суперфорварда

Александер Исак покинет «Ньюкасл» только за астрономическую сумму

30 декабря 2024, 12:40 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:44
763
0
Больше 150 миллионов фунтов. Реал и еще 4 гранда нацелены на суперфорварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак является целью «Реала», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Арсенала», сообщает The Telegraph.

По информации источника, 25-летний нападающий, клуб которого не планирует его продавать даже за сумму в 150 миллионов фунтов, что сразу отпугнуло «Челси», может стать заменой Салаха, если тот не продлить контракт с «Ливерпулем». Также за игроком следит «ПСЖ».

Руководство «Ньюкасла» спокойно относится к интересу к игроку от грандов европейского футбола.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать чемпиона Европы.

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Данііл Киріяка Источник: The Telegraph
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