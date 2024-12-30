Больше 150 миллионов фунтов. Реал и еще 4 гранда нацелены на суперфорварда

Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак является целью «Реала», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Арсенала», сообщает The Telegraph.

По информации источника, 25-летний нападающий, клуб которого не планирует его продавать даже за сумму в 150 миллионов фунтов, что сразу отпугнуло «Челси», может стать заменой Салаха, если тот не продлить контракт с «Ливерпулем». Также за игроком следит «ПСЖ».

Руководство «Ньюкасла» спокойно относится к интересу к игроку от грандов европейского футбола.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать чемпиона Европы.