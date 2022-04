ВИДЕО. Как в Англии празднуют выход в третий дивизион

В рамках 33-го тура Второй лиги Англии команда «Эксетер Сити» одержала победу над «Барроу» (2:1).



Это позволило клубу из одноименного города досрочно завоевать путевку в Первую лигу, что безумно порадовало болельщиков. Они выбежали на поле и начали обниматься с игроками. Это и не удивительно, «Эксетер Сити» впервые за 10 лет сумел вернуться в третий по силе дивизион Англии.

The moment Exeter City got promoted to the EFL League One! pic.twitter.com/cnPM9L2jPX