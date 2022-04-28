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ВИДЕО. Как в Англии празднуют выход в третий дивизион

Болельщики «Эксетер Сити» испытали экстаз, выбежав на поле после матча

  • 28.04.2022 11:57
  • 801 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как в Англии празднуют выход в третий дивизион
© ФК Эксетер Сити

В рамках 33-го тура Второй лиги Англии команда «Эксетер Сити» одержала победу над «Барроу» (2:1).
 
Это позволило клубу из одноименного города досрочно завоевать путевку в Первую лигу, что безумно порадовало болельщиков. Они выбежали на поле и начали обниматься с игроками. Это и не удивительно, «Эксетер Сити» впервые за 10 лет сумел вернуться в третий по силе дивизион Англии.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Октавий Фландрийский, 28.04.2022 12:24
    0
    Да, восторг неописуем.... Жаль, что у нас так не празднуют, правда один раз в Одессе было, несколько лет назад, но там только ворота поломали и газон вытоптали.
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