Челси – Вест Хэм. Ярмоленко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 апреля в 16:00 в матче 34-го тура чемпионата Англии встречаются «Челси» и «Вест Хэм».

Украинский вингер команды гостей Андрей Ярмоленко выйдет в основном составе.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Your Chelsea side this afternoon! 🔵 #CheWhu pic.twitter.com/JZtpj2KK8d

Six changes today.



Here's how we're lining up...@betway | #CHEWHU pic.twitter.com/qcDu4DrOO1