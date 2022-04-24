Челси – Вест Хэм. Ярмоленко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 апреля в 16:00 в матче 34-го тура чемпионата Англии встречаются «Челси» и «Вест Хэм».
Украинский вингер команды гостей Андрей Ярмоленко выйдет в основном составе.
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.
Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
Your Chelsea side this afternoon! 🔵#CheWhu pic.twitter.com/JZtpj2KK8d— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2022
Six changes today.— West Ham United (@WestHam) April 24, 2022
Here's how we're lining up...@betway | #CHEWHU pic.twitter.com/qcDu4DrOO1
Источник — Sport.ua
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