Челси дожал Вест Хэм после ухода Ярмоленко с поля, еще одна победа Бернли

Состоялись три матча 34-го тура АПЛ.
«Челси» минимально одолел «Вест Хэм». Андрей Ярмоленко вышел в первых минут, но был заменен на 73-й минуте.
«Бернли» снова победил и покинул зону вылета, отправив туда «Эвертон».
«Брайтон» и «Саутгемптон» расписали мировую.
Чемпионат Англии. 34-й тур
«Челси» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол:1:0 – 90 Пулишич.
«Брайтон» – «Саутгемптон» – 2:2
Голы: 1:0 – 2 Уэлбек, 2:0 – 44, автогол Салису, 2:1 – 45 Уорд-Проуз, 2:2 – 54 Уорд-Проуз.
«Бернли» – «Вулверхэмптон» – 1:0
Гол: 1:0 – 62 Выдра.
Источник — Sport.ua
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Но как только заменили Ярмоленко так и началась облога от Челси. Лукака заработал пенальти. Но Жоржиньо повтоил "подвиг" Фернандеша. Но тот пробил хорошо, да попал в штангу. А это после припрыжки - почти в руки Фабьянскому.)))
И вот уже синица в руках. Но тут Пулишич вмешался, который вышел на замену.
Итого. Опять ВХ сзади МЮ и теперь меняются соперниками. Челси к МЮ, а эти к Арсеналу. Шило на мыло.
Бёрнли обскакал Эвертон. А тем сейчас играть дерби.
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