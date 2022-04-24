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34-й тур
Бёрнли
1 : 0
Вулверхэмптон
24.04.2022, FT

Челси дожал Вест Хэм после ухода Ярмоленко с поля, еще одна победа Бернли

«Брайтон» и «Саутгемптон» расписали мировую

  • 24.04.2022 17:57
  • 820 просмотров
  • 1 комментарий
Челси дожал Вест Хэм после ухода Ярмоленко с поля, еще одна победа Бернли
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча 34-го тура АПЛ.

«Челси» минимально одолел «Вест Хэм». Андрей Ярмоленко вышел в первых минут, но был заменен на 73-й минуте.

«Бернли» снова победил и покинул зону вылета, отправив туда «Эвертон».

«Брайтон» и «Саутгемптон» расписали мировую. 

Чемпионат Англии. 34-й тур

«Челси» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол:1:0 – 90 Пулишич.

«Брайтон» – «Саутгемптон» – 2:2
Голы: 1:0 – 2 Уэлбек, 2:0 – 44, автогол Салису, 2:1 – 45 Уорд-Проуз, 2:2 – 54 Уорд-Проуз.

«Бернли» – «Вулверхэмптон» – 1:0
Гол: 1:0 – 62 Выдра.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    online
    Ivan Vismutenko, 24.04.2022 18:14
    +1
    Невзрачная игра.
    Но как только заменили Ярмоленко так и началась облога от Челси. Лукака заработал пенальти. Но Жоржиньо повтоил "подвиг" Фернандеша. Но тот пробил хорошо, да попал в штангу. А это после припрыжки - почти в руки Фабьянскому.)))
    И вот уже синица в руках. Но тут Пулишич вмешался, который вышел на замену.
    Итого. Опять ВХ сзади МЮ и теперь меняются соперниками. Челси к МЮ, а эти к Арсеналу. Шило на мыло.
    Бёрнли обскакал Эвертон. А тем сейчас играть дерби.
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