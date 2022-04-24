Ярмоленко – в старте Вест Хэма на матч против Челси

32-летний украинский футболист Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав «Вест Хэма» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги против «Челси».
Поединок состоится сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
Для Ярмоленко это будет 27-й матч в сезоне. В активе Андрея три гола и одна результативная передача.
Источник — Sport.ua
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