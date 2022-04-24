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Челси
0 : 0
Вест Хэм
73’   ТВ-трансляция: 

Ярмоленко – в старте Вест Хэма на матч против Челси

Украинец начнет поединок с первых минут

  • 24.04.2022 15:55
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Ярмоленко – в старте Вест Хэма на матч против Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний украинский футболист Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав «Вест Хэма» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги против «Челси».

Поединок состоится сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Для Ярмоленко это будет 27-й матч в сезоне. В активе Андрея три гола и одна результативная передача.

Источник — Sport.ua

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