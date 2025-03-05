В Челси провели переговоры с двумя звездами Барселоны. Известен результат

Владелец лондонского «Челси» Тодд Боэли провел переговоры с двумя игроками каталонской «Барслеоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, речь идет о французском защитнике Жюле Кунде и испанском полузащитнике Марке Касадо.

Француз отказался переходить в лондонский гранд, а испанец рассматривает возможность трансфера, если не перестанет получать меньшее количество игрового времени в сравнении с началом сезона.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямал запросил трансфер нападающего в «Барселону».