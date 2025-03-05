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  4. В Челси провели переговоры с двумя звездами Барселоны. Известен результат
Англия
05 марта 2025, 22:47 |
1062
0

В Челси провели переговоры с двумя звездами Барселоны. Известен результат

Английский гранд заинтересован в Жюле Кунде и Марке Касадо

05 марта 2025, 22:47 |
1062
0
В Челси провели переговоры с двумя звездами Барселоны. Известен результат
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Владелец лондонского «Челси» Тодд Боэли провел переговоры с двумя игроками каталонской «Барслеоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, речь идет о французском защитнике Жюле Кунде и испанском полузащитнике Марке Касадо.

Француз отказался переходить в лондонский гранд, а испанец рассматривает возможность трансфера, если не перестанет получать меньшее количество игрового времени в сравнении с началом сезона.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямал запросил трансфер нападающего в «Барселону».

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Марк Касадо Жюль Кунде Тодд Боэли Челси Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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