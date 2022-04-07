УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ВИДЕО. Серена Уильямс рассказала, когда вернется в Тур

Легендарная американка планирует сыграть как минимум два крупных турнира

  • 07.04.2022 21:56
  • 341 просмотр
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Серена Уильямс рассказала, когда вернется в Тур
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

23-кратная победительница турниров Большого Шлема Серена Уильямс сообщила, что собирается вернуться в Тур на Уимблдоне.
 
Об этом американка рассказала на видео с игроком НФЛ Аароном Роджерсом.
 
«Мы говорили о моем возвращении, он настраивал меня на Уимблдон. Жду не дождусь!», – сказала Серена.

«Уимблдон? А как же US Open?», – удивился Роджерс.
 
«Уимблдон перед US Open. Нужно сначала сыграть Уимблдон», – с улыбкой ответила Уильямс -младшая.

Отметим, что Уимблдон в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности