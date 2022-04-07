ВИДЕО. Серена Уильямс рассказала, когда вернется в Тур

23-кратная победительница турниров Большого Шлема Серена Уильямс сообщила, что собирается вернуться в Тур на Уимблдоне.
Об этом американка рассказала на видео с игроком НФЛ Аароном Роджерсом.
«Мы говорили о моем возвращении, он настраивал меня на Уимблдон. Жду не дождусь!», – сказала Серена.
«Уимблдон? А как же US Open?», – удивился Роджерс.
«Уимблдон перед US Open. Нужно сначала сыграть Уимблдон», – с улыбкой ответила Уильямс -младшая.
Отметим, что Уимблдон в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля.
We can't wait to see you back on the court! 🙌— Tennis Channel (@TennisChannel) April 7, 2022
(via @serenawilliams) pic.twitter.com/NbADyj11aq
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.