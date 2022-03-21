Жеребьевка полуфиналов Кубка Англии. С кем сыграет команда Зинченко?

В результате проведенной жеребьевки определились полуфинальные пары Кубка Англии 2021/22.

«Манчестер Сити» с украинцем Александром Зинченко сыграет против «Ливерпуля» в Лондоне в битве за выход в финал.

«Ливерпуль» обыграл в четвертьфинале «Ноттингем Форест» (1:0), а «горожане» переиграли «Саутгемптон» (4:1).

В другой полуфинальной паре в Лондоне сойдутся «Челси» и «Кристал Пэлас».

В четвертьфинале «Челси» на выезде переиграл «Мидлсбро» (2:0), а «Кристал Пэлас» нанес разгромное поражение «Эвертону» с Виталием Миколенко (4:0).

Кубок Англии 2021/22

1/4 финала, 19/20 марта

19.03. Мидлсбро – Челси – 0:2

– 0:2 20.03. Кристал Пэлас – Эвертон – 4:0

– Эвертон – 4:0 20.03. Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4

– 1:4 20.03. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 0:1

1/2 финала, Лондон, Уэмбли, 16/17 апреля

Манчестер Сити – Ливерпуль

Челси – Кристал Пэлас

Финал, Лондон, Уэмбли, 14 мая