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Жеребьевка полуфиналов Кубка Англии. С кем сыграет команда Зинченко?

«Ман Сити» будет играть против «Ливерпуля», а «Челси» – с «Кристал Пэлас»

  • 21.03.2022 00:39
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Жеребьевка полуфиналов Кубка Англии. С кем сыграет команда Зинченко?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фанаты Кристал Пэлас

В результате проведенной жеребьевки определились полуфинальные пары Кубка Англии 2021/22.

«Манчестер Сити» с украинцем Александром Зинченко сыграет против «Ливерпуля» в Лондоне в битве за выход в финал.

«Ливерпуль» обыграл в четвертьфинале «Ноттингем Форест» (1:0), а «горожане» переиграли «Саутгемптон» (4:1).

В другой полуфинальной паре в Лондоне сойдутся «Челси» и «Кристал Пэлас».

В четвертьфинале «Челси» на выезде переиграл «Мидлсбро» (2:0), а «Кристал Пэлас» нанес разгромное поражение «Эвертону» с Виталием Миколенко (4:0).

Кубок Англии 2021/22

1/4 финала, 19/20 марта

  • 19.03. Мидлсбро – Челси – 0:2
  • 20.03. Кристал Пэлас – Эвертон – 4:0
  • 20.03. Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4
  • 20.03. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 0:1

1/2 финала, Лондон, Уэмбли, 16/17 апреля

  • Манчестер Сити – Ливерпуль
  • Челси – Кристал Пэлас

Финал, Лондон, Уэмбли, 14 мая

Источник — Sport.ua

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