Жеребьевка полуфиналов Кубка Англии. С кем сыграет команда Зинченко?

В результате проведенной жеребьевки определились полуфинальные пары Кубка Англии 2021/22.
«Манчестер Сити» с украинцем Александром Зинченко сыграет против «Ливерпуля» в Лондоне в битве за выход в финал.
«Ливерпуль» обыграл в четвертьфинале «Ноттингем Форест» (1:0), а «горожане» переиграли «Саутгемптон» (4:1).
В другой полуфинальной паре в Лондоне сойдутся «Челси» и «Кристал Пэлас».
В четвертьфинале «Челси» на выезде переиграл «Мидлсбро» (2:0), а «Кристал Пэлас» нанес разгромное поражение «Эвертону» с Виталием Миколенко (4:0).
Кубок Англии 2021/22
1/4 финала, 19/20 марта
- 19.03. Мидлсбро – Челси – 0:2
- 20.03. Кристал Пэлас – Эвертон – 4:0
- 20.03. Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4
- 20.03. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 0:1
1/2 финала, Лондон, Уэмбли, 16/17 апреля
- Манчестер Сити – Ливерпуль
- Челси – Кристал Пэлас
Финал, Лондон, Уэмбли, 14 мая
𝗪𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝘆 𝗮𝘄𝗮𝗶𝘁𝘀 🏟@ManCity 🆚 @LFC @ChelseaFC 🆚 @CPFC— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2022
The ties for the #EmiratesFACup semi-finals are set pic.twitter.com/WUw2nwR6XP
Источник — Sport.ua
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