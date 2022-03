Жеребьевка полуфиналов Кубка Англии. С кем сыграет команда Зинченко?

В результате проведенной жеребьевки определились полуфинальные пары Кубка Англии 2021/22.

«Манчестер Сити» с украинцем Александром Зинченко сыграет против «Ливерпуля» в Лондоне в битве за выход в финал.

«Ливерпуль» обыграл в четвертьфинале «Ноттингем Форест» (1:0), а «горожане» переиграли «Саутгемптон» (4:1).

В другой полуфинальной паре в Лондоне сойдутся «Челси» и «Кристал Пэлас».

В четвертьфинале «Челси» на выезде переиграл «Мидлсбро» (2:0), а «Кристал Пэлас» нанес разгромное поражение «Эвертону» с Виталием Миколенко (4:0).

Кубок Англии 2021/22

1/4 финала, 19/20 марта

1/2 финала, Лондон, Уэмбли, 16/17 апреля

Финал, Лондон, Уэмбли, 14 мая

