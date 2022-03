Миколенко - в запасе Эвертона на важный матч АПЛ

«Эвертон», проигравший четыре кряду матча чемпионата Англии, в очередном туре АПЛ примет «Ньюкасл».

Украинский защитник Виталий Миколенко остался в запасе.

Ливерпульская команда находится над зоной вылета.

Tonight’s Blues 💪🔵



▫️ Four changes from Sunday.

▫️ Jordan Pickford and Donny van de Beek miss out.

▫️ DCL named on the bench. #EVENEW pic.twitter.com/xld4mDExcC