Миколенко - в запасе Эвертона на важный матч АПЛ

«Эвертон», проигравший четыре кряду матча чемпионата Англии, в очередном туре АПЛ примет «Ньюкасл».
Украинский защитник Виталий Миколенко остался в запасе.
Ливерпульская команда находится над зоной вылета.
Tonight’s Blues 💪🔵— Everton (@Everton) March 17, 2022
▫️ Four changes from Sunday.
▫️ Jordan Pickford and Donny van de Beek miss out.
▫️ DCL named on the bench. #EVENEW pic.twitter.com/xld4mDExcC
Источник — Sport.ua
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