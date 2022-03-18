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20-й тур
Эвертон
1 : 0
Ньюкасл
17.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Эвертон без Миколенко вырвал победу над Ньюкаслом

Важные три очка на пути к спасению

  • 18.03.2022 00:04
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АПЛ. Эвертон без Миколенко вырвал победу над Ньюкаслом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в перенесенном матче 20-го тура АПЛ встречались два претендента на вылет – «Эвертон» принимал «Ньюкасл». Команда Виталия Миколенко на последних минутах компенсированного времени сумела вырвать важнейшую победу, прервав серию из 4 поражений подряд. Сам украинский защитник провел весь матч на скамейке запасных.

«Эвертон» - «Ньюкасл» - 1:0
Гол: Ивоби 90+9

Благодаря этой победе «Эвертон» набрал 25 очков и оторвался от зоны вылета на 3 балла, имея два матча в запасе. «Ньюкасл» остается 14-м с 31 баллом.

Источник — Sport.ua

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