АПЛ. Эвертон без Миколенко вырвал победу над Ньюкаслом

Сегодня в перенесенном матче 20-го тура АПЛ встречались два претендента на вылет – «Эвертон» принимал «Ньюкасл». Команда Виталия Миколенко на последних минутах компенсированного времени сумела вырвать важнейшую победу, прервав серию из 4 поражений подряд. Сам украинский защитник провел весь матч на скамейке запасных.

«Эвертон» - «Ньюкасл» - 1:0

Гол: Ивоби 90+9

Благодаря этой победе «Эвертон» набрал 25 очков и оторвался от зоны вылета на 3 балла, имея два матча в запасе. «Ньюкасл» остается 14-м с 31 баллом.