ВИДЕО. Ukraine❤️. Американский теннисист поддержал украинский народ

21-летний американский теннисист Дженсон Бруксби после дебютной победы над соперником из топ-5 мирового рейтинга поддержал Украину.



Обыграв грека Стефаноса Циципаса на Мастерсе в Индиан-Уеллс (1:6, 6:3, 6:2), Дженсон подошел к камере, написал слово «Ukraine» и добавил сердечко.



В 1/8 финала Бруксби сразится против 12-го сеяного Кэмерона Норри из Великобритании.

American tennis player Jenson Brooksby showed his support for Ukraine following his victory at Indian Wells last night 🇺🇦❤️ pic.twitter.com/j3T3WUP1eg