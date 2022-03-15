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ВИДЕО. Ukraine❤️. Американский теннисист поддержал украинский народ

Дженсон Бруксби добыл одну из главных побед в карьере, не забыв при этом о человечности

  • 15.03.2022 19:40
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ВИДЕО. Ukraine❤️. Американский теннисист поддержал украинский народ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас и Дженсон Бруксби

21-летний американский теннисист Дженсон Бруксби после дебютной победы над соперником из топ-5 мирового рейтинга поддержал Украину.
 
Обыграв грека Стефаноса Циципаса на Мастерсе в Индиан-Уеллс (1:6, 6:3, 6:2), Дженсон подошел к камере, написал слово «Ukraine» и добавил сердечко.
 
 В 1/8 финала Бруксби сразится против 12-го сеяного Кэмерона Норри из Великобритании.

Источник — Eurosport

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