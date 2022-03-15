ВИДЕО. Ukraine❤️. Американский теннисист поддержал украинский народ

21-летний американский теннисист Дженсон Бруксби после дебютной победы над соперником из топ-5 мирового рейтинга поддержал Украину.
Обыграв грека Стефаноса Циципаса на Мастерсе в Индиан-Уеллс (1:6, 6:3, 6:2), Дженсон подошел к камере, написал слово «Ukraine» и добавил сердечко.
В 1/8 финала Бруксби сразится против 12-го сеяного Кэмерона Норри из Великобритании.
American tennis player Jenson Brooksby showed his support for Ukraine following his victory at Indian Wells last night 🇺🇦❤️ pic.twitter.com/j3T3WUP1eg— Eurosport (@eurosport) March 15, 2022
Источник — Eurosport
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