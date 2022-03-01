Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украинцы считают себя колыбелью Восточной Европы»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который несколько дней назад эвакуировался из Киева и ныне пребывает в Румынии, дал интервью европейской прессе, в котором поделился своими взглядами на войну, которую против Украины развязала Россия при поддержке Беларуси.

- Мы приехали со сборов, потому как чемпионат в Украине вот-вот должен был возобновиться. В Турции было много украинских команд, которые играли между собой. Была такая себе мини-лига. Потом мы вернулись, в четверг вечером готовились к следующей игре, и тут случилось то, чего мы никак не ожидали…

- Как война пришла в Киев?

- В определенный момент я проснулся среди ночи, и первая мысль, которая пришла ко мне в голову, что за окном лето. Знаете, когда бывают летние бури, полные молний и очень сильного грома? Но нет, к сожалению, нет. Нам сказали, что началась война, и что она дошла до нашего города.

- Ожидал ли этого Киев?

- Нет, этого никто не ожидал. Думалось, что максимум, что произойдет – это стычка на Донбассе. В такое вторжение никто не верил.

- Что вам сказали власти?

- То, что в футбол мы больше играть не будем. Я ждал в течение дня. Тем временем посольство Румынии настаивало на том, чтобы я покинул Украину. Поэтому я переговорил с президентом «Динамо», успокоил игроков, мы позаботились о том, чтобы их семьи были в безопасности. Затем мы с помощниками приступили к делу.

Там я видел тяжелые сцены, когда мужчины сопровождали женщин и детей до границы, следили за тем, чтоб они прошли, а затем возвращались обратно. В такие моменты реально осознаешь драматизм войны

- Расскажите о своей поездке домой.

- Семнадцать тяжелых часов между таможней и контрольно-пропускными пунктами. Чтобы выбраться из города, мы ехали семь часов, так как улицы были забиты машинами с беженцами. За Киевом мы свернули на второстепенные дороги, но встретили колонны солдат, которые направлялись на юг, так как и там начались бомбардировки. Там я видел тяжелые сцены, когда мужчины сопровождали женщин и детей до границы, следили за тем, чтоб они прошли, а затем возвращались обратно. В такие моменты реально осознаешь драматизм войны.

- Что вы сделали после приезда в Бухарест?

- Я поговорил с Разваном Бурляну, президентом Федерации футбола Румынии, и мы вместе выразили интерес к тому, чтобы обеспечить отъезд легионеров не только из «Динамо». Особенно южноамериканцев, которых мы забрали сюда. Я следил за их дорогой шаг за шагом вместе с Жуниором Мораесом, нападающим «Шахтера», который был старшим в группе. Благодарю его за проявленное мужество.

Если война продолжится, надеюсь, УЕФА даст игрокам возможность освободиться или хотя бы уйти в аренду доиграть сезон

- Кого еще можно поблагодарить?

- Александера Чеферина и президентов федераций Украины, Молдовы и Румынии. Я был морально обязан быть рядом с этими ребятами, а они – нет. Но теперь мы должны смотреть вперед. Если война продолжится, надеюсь, УЕФА даст игрокам возможность освободиться или хотя бы уйти в аренду доиграть сезон. Мы говорим о молодых игроках с семьями, они должны продолжать играть, ведь футбол – это их работы. И футбол обладает огромной силой…

- О какой силе речь?

- Без футбола мир будет жестче. Вы видели, что случилось с пандемией? Театры, кинотеатры и другие виды развлечений оказались в тупике, а футбол – нет, он поддерживал интерес людей даже без зрителей. И как только стадионы снова открылись, люди вернулись на трибуны. Вы понимаете, в чем сила футбола? Это благо, которое необходимо сохранить.

- Чтобы футбол продолжался, говорят о соседних странах, готовых принять у себя чемпионат Украины. Вы знаете об этом что-то?

- Да, это предложение на столе. Румыния готова, Польша и Венгрия тоже. Я знаю, что Чеферин думает об этом, и не составит большого труда такое организовать.

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- Вы работаете в Украине с 2004 года, она уже стала вашей второй родиной, и вы уже пережили предыдущий конфликт на Донбассе. Как сейчас себя чувствуют эти люди?

- Как в стране, которая пережила завоевания, это их история. Теперь в нее вторгаются русские, до того, как в прежние столетия это проделывали поляки, монголы, татары, немцы… Тогда им так и не удалось образовать сильное и независимое государство, а теперь, когда они это сделали, произошло вторжение. Однако именно оно поспособствовало тому, что они чрезвычайно горды быть украинцами.

- Действительно, многие не ожидали такого сопротивления.

- Точно: это новое, восторженное государство, которое с гордостью говорит на своем родном языке, чего раньше не было. Они считают себя колыбелью Восточной Европы, от культуры до религии, и это не тот народ, который легко смирится с оккупантами.

- Как вы думаете, чем это закончится?

- Надеюсь, что будет достигнуто политическое соглашение и, прежде всего, что не будут гибнуть люди. Повторюсь: такой трагедии никто не ожидал, украинцы слушали Путина и думали, что это словесные перепалки, угрозы. История всегда будет рассказывать нам эту историю, как пример того, как одна братская страна нападает на другую. Это невероятная рана. Когда они откроют глаза на причиняемый Украине ущерб, возможно, они остановятся. Сейчас нужно думать о мире, а уже потом мы подумаем о футболе…