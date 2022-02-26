Владелец Ботошани позвал Динамо и Шахтер в Румынию

Собственник румынского клуба «Ботошани» Валериу Ифтими пригласил в свою страну киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

«Было бы хорошо, чтоб киевское «Динамо» играло в Ботошани. Мы найдем для них условия. Они могут работать здесь. У нас есть место, было бы здорово, чтобы обе топ-команды из Украины, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», играли в Ботошани».

«Если война в Украине в ближайшее время не закончится, то «Динамо» и «Шахтер» могут рассчитывать на нас. В Ботошани и Яссах есть условия для футбола», - сказал Ифтими.