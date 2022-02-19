Серия Манчестер Сити прервана. Команда Зинченко проиграла Тоттенхэму

Команда не проигрывала в АПЛ 15 матчей

  • 19.02.2022 22:15
  • 798 просмотров
  • 3 комментария
Серия Манчестер Сити прервана. Команда Зинченко проиграла Тоттенхэму
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Тоттенхэм» драматично обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:2.

Этим команда Антонио Конте прервала серию из 15-ти кряду матчей без поражений «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

Последнее к этому моменту поражение в АПЛ было зафиксировано в конце октября.

«Манчестер Сити» лидирует с перевесом в 6 очков над «Ливерпулем» при матче в запасе у Красных.
 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Prokop, 19.02.2022 23:12
    +1
    Владимир Копяк, 19.02.2022 22:19
    Теперь жена Зинченко будет в соцсетях писать, что команда проиграла только потому, что ее муженек грел скамейку и не имел возможности положить парочку мячей соперникам
    А щось трішки мудріше не міг написати?
    Ссылка
    online
    grifon., 19.02.2022 23:13
    0
    Prokop, 19.02.2022 23:12
    А щось трішки мудріше не міг написати?
    коли він щось мудре писав?
    Ссылка
    Владимир Копяк, 19.02.2022 22:19 (изменен)
    -7
    Теперь жена Зинченко будет в соцсетях писать, что команда проиграла только потому, что ее муженек грел скамейку и не имел возможности положить парочку мячей соперникам
    Ссылка
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