Серия Манчестер Сити прервана. Команда Зинченко проиграла Тоттенхэму

В матче чемпионата Англии «Тоттенхэм» драматично обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:2.
Этим команда Антонио Конте прервала серию из 15-ти кряду матчей без поражений «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Последнее к этому моменту поражение в АПЛ было зафиксировано в конце октября.
«Манчестер Сити» лидирует с перевесом в 6 очков над «Ливерпулем» при матче в запасе у Красных.
WWWWWWWWWWWWDWWL— Squawka Football (@Squawka) February 19, 2022
Antonio Conte ends Pep Guardiola’s 15 game unbeaten streak in the Premier League.
Another last minute winner. ⏱ pic.twitter.com/V45q6r71fQ
Источник — Sport.ua
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