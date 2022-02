Серия Манчестер Сити прервана. Команда Зинченко проиграла Тоттенхэму

В матче чемпионата Англии «Тоттенхэм» драматично обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:2.

Этим команда Антонио Конте прервала серию из 15-ти кряду матчей без поражений «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

Последнее к этому моменту поражение в АПЛ было зафиксировано в конце октября.

«Манчестер Сити» лидирует с перевесом в 6 очков над «Ливерпулем» при матче в запасе у Красных.



WWWWWWWWWWWWDWWL



Antonio Conte ends Pep Guardiola’s 15 game unbeaten streak in the Premier League.



Another last minute winner. ⏱ pic.twitter.com/V45q6r71fQ