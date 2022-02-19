26-й тур
Ман Сити
2 : 3
Тоттенхэм
19.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Конте шокировал Ман Сити. Тоттенхэм вырвал победу в суперконцовке

Сон Хын Мин сделал две голевые передачи, Кейн забил дважды

  • 19.02.2022 21:30
  • 2523 просмотра
  • 15 комментариев
Конте шокировал Ман Сити. Тоттенхэм вырвал победу в суперконцовке
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» - 2:3.

 Гюндоган, 33, Марез, 90+2 (пен) - Кулусевски, 4, Кейн, 59, 90+5.

 Хьейберг, 64, Ромеро, 77, Льорис, 80.

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Бернардо Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 68).

Запас: Карсон, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Макати, Лавиа.

«Тоттенхэм»: Льорис - Рояль (Доэрти, 83), Ромеро, Дайер, Дэвис - Бентанкур, Хьейберг, Сесеньон (Д. Санчес, 90+4) - Кулусевски, Кейн, Сон (Моура, 80).

Запас: Голлини, Родон, Вайт, Винкс, Бергвейн, Скарлетт.

Арбитр: Энтони Тейлор.

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Trollface, 19.02.2022 21:38
    +3
    Успел посмотреть два гола. Последний шикарный.
    Ссылка
    online
    ManUtd, 19.02.2022 21:37
    +3
    Кейн - машина
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    Maxcrimea10, 19.02.2022 21:55
    +2
    Какой матч. Справедливость в конце восторжествовала)
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    online
    yuriy_kent, 19.02.2022 21:38
    +2
    Шпоры красавчики. Подарили надежду. АПЛ ты космос.
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    online
    RFirmino, 19.02.2022 22:06
    +1
    А все говорили, что МС уже чемпион. Ещё будет заруба)
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    online
    Tasha19, 19.02.2022 22:05
    +1
    Інтрига в АПЛ все ще жива)
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    pol-55, 19.02.2022 22:02
    +1
    Там де повинні брати очки- профіцкали,а тут приємна несподіванка,але до Конте по складу купа зауважень,на старт не поставив Санчеса,тягне цього шведа з Юве в порівнянні з Маурою він не борець,а гол так там хто хоч міг з того положнення забивати ще й захисник ноги розставив,ну а в Конте заслуга що знає що проти МС можна виграти тільки на контре,сьогодні повезло,а взагалі то Тотему повезло що за нього грає Г.Кейн.
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    online
    Ukrop, 19.02.2022 21:55
    +1
    Trollface, 19.02.2022 21:38
    Успел посмотреть два гола. Последний шикарный.
    И первый Кейна шикарный. Да и пеналь по-своему тоже топ исполнил Марез
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    online
    CAHbI4, 19.02.2022 21:51
    +1
    Супер игра. Слов нет. Накал сумасшедший и концовка безумная, браво АПЛ. Разница с "У" в одну букву, но она колоссальная.
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    Face Control, 19.02.2022 21:47
    +1
    Всё как и должно было быть.
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    online
    Ivan Vismutenko, 19.02.2022 22:10
    0
    Вот этот футболище! Особенно после 1:2. Нашим бы Сити штук 5 накидали. А тут только рука дала им шанс. Камон Сити начали орать. А получилась Камон Гарри. Мог 4 заклепать, но вышло 2.
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    online
    Cartman, 19.02.2022 22:09
    0
    Ёкарный Бабай, 19.02.2022 21:48
    Только из-под него голы забивались, первый, второй и отмененный Кейна, третий, а так ты возможно прав И воообще он бегал как ленивая черепаха весь матч. Его замена напрашивалась, но Гвардиола ее почему-то не провел.
    Контр атака все провалились какая ошибка Канселу? Что за бред.
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    online
    Ёкарный Бабай, 19.02.2022 21:48
    0
    Cartman, 19.02.2022 21:40
    По игре Канселу на две головы сильнее .
    Только из-под него голы забивались, первый, второй и отмененный Кейна, третий, а так ты возможно прав И воообще он бегал как ленивая черепаха весь матч. Его замена напрашивалась, но Гвардиола ее почему-то не провел.
    Ссылка
    online
    Cartman, 19.02.2022 21:40
    0
    Ёкарный Бабай, 19.02.2022 21:38
    По традиции:
    Ноу Зинченко - ноу пати
    По игре Канселу на две головы сильнее .
    Ссылка
    online
    Ёкарный Бабай, 19.02.2022 21:38
    0
    По традиции:
    Ноу Зинченко - ноу пати
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