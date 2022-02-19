Конте шокировал Ман Сити. Тоттенхэм вырвал победу в суперконцовке

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«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» - 2:3.
Гюндоган, 33, Марез, 90+2 (пен) - Кулусевски, 4, Кейн, 59, 90+5.
Хьейберг, 64, Ромеро, 77, Льорис, 80.
«Манчестер Сити»: Эдерсон - Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Бернардо Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 68).
Запас: Карсон, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Макати, Лавиа.
«Тоттенхэм»: Льорис - Рояль (Доэрти, 83), Ромеро, Дайер, Дэвис - Бентанкур, Хьейберг, Сесеньон (Д. Санчес, 90+4) - Кулусевски, Кейн, Сон (Моура, 80).
Запас: Голлини, Родон, Вайт, Винкс, Бергвейн, Скарлетт.
Арбитр: Энтони Тейлор.
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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