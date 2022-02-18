В субботу, 19 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Этихад». Судья Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 19:30 по Киеву.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы уверенно идет к очередному чемпионству, сметая все на своем пути. «Ман Сити» опережает ближайшего преследователя на девять очков, но у «Ливерпуля» есть еще игра в запасе. «Небесно-голубые» месяц назад прервали свою затяжную победную серию, сыграв вничью с «Саутгемптоном», но после этого снова две победы в чемпионате.



На этой неделе «Манчестер Сити» провел выдающийся матч в 1/8 финала Лиги чемпионов, разбив на выезде «Спортинг» (5:0). Ответная встреча превращается в формальность, а Гвардиоле можно будет сконцентрироваться на других турнирах.



Под вопрос участие в субботнем матче Жезуса, Грилиша и Стеффена, но и без этих исполнителей тренерскому штабу МС есть из кого выбрать.

Тоттенхэм

Лондонский клуб идет на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея серию из трех подряд поражений в чемпионате. «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» (0:2), «Саутгемптону» (2:3) и «Челси» (0:2). «Шпоры» – единственная команда в АПЛ, которая не набирала очки за этот период.



Антонио Конте перед матчем похвалил соперников, но ему нужно хорошенько подумать, как вытаскивать свою команду из болота, ведь особых перспектив не видно. У команды громадные проблемы с реализацией, у Кейна 5+2 в 21 матче, Сон пытается тащить, но получается не всегда. Лукас Моура не впечатляет. Есть пару травмированных, но это не ключевые исполнители.

Прогноз на противостояние

«Манчестер Сити», без сомнения, будет фаворитом предстоящего матча, несмотря на выезд в Португалию посреди недели. В первом круге лондонский клуб минимально победил и парни из Манчестер точно захотят взять реванш. Это им вполне по силам, но не стоит ожидать большого количества забитых мячей. Очень вероятно, что их будет один или два. Сухая победа хозяев – лучшая ставка на этот матч.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Силва, Де Брюйне, Фоден, Марез, Стерлинг.

«Тоттенхэм»: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис, Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон, Лукас, Сон Хын Мин, Кейн.

19 февраля, суббота