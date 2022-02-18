26-й тур
Ман Сити
0 : 0
Тоттенхэм
19.02.2022 19:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26 тура Английской Премьер-лиги

  • 18.02.2022 20:56
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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19 февраля, состоится поединок 26 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Этихад», начало – в 19:30 по киевскому времени.

Эти команды, хоть и принадлежат к когорте топ-клубов Англии, сейчас находятся в разном статусе. Подопечные Пепа идут к очередному чемпионству, возглавляя турнирную таблицу и опережая второе место на девять очков, а лондонцы находятся на восьмом месте, правда, имеют три игры в запасе. Кроме того, «Манчестер Сити» сделал серьезную заявку на выход в 1/4 Лиги чемпионов, разгромив «Спортинг» посреди недели (5:0), а подопечные Конте с позором вылетели из Лиги конференций уже после группового этапа. Но на один матч «Тоттенхэм» вполне может настроиться. Так произошло и в матче первого круга – фаворитом матча был манчестерский коллектив, но лондонская команда сумела минимально победить благодаря голу Сон Хын Мина.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».

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Источник — Sport.ua

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