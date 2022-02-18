В субботу, 19 февраля, состоится поединок 26 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Этихад», начало – в 19:30 по киевскому времени.

Эти команды, хоть и принадлежат к когорте топ-клубов Англии, сейчас находятся в разном статусе. Подопечные Пепа идут к очередному чемпионству, возглавляя турнирную таблицу и опережая второе место на девять очков, а лондонцы находятся на восьмом месте, правда, имеют три игры в запасе. Кроме того, «Манчестер Сити» сделал серьезную заявку на выход в 1/4 Лиги чемпионов, разгромив «Спортинг» посреди недели (5:0), а подопечные Конте с позором вылетели из Лиги конференций уже после группового этапа. Но на один матч «Тоттенхэм» вполне может настроиться. Так произошло и в матче первого круга – фаворитом матча был манчестерский коллектив, но лондонская команда сумела минимально победить благодаря голу Сон Хын Мина.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».