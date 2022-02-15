Спортинг Л
0 : 5
Ман Сити
15.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити разгромно победил в гостях Спортинг

Подопечные Хосепа Гвардиолы забили в ворота соперников пять мячей, не пропустив в свои ни одного

  • 15.02.2022 23:52
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Манчестер Сити разгромно победил в гостях Спортинг
© Getty Images/Global Images Ukraine

По всем показателям фаворитом этого противостояния считался «Манчестер Сити». И гости сразу же дали понять, что они приехали в Лиссабон за победой. Уже на 7-й минуте им удалось открыть счет. Правда, сперва гол Мареза арбитр отменил, но по подсказке VAR, все же указал на центр поля.

Английский клуб на этом не остановился и через десять минут Бернанду Силва после розыгрыша углового просто вколотил мяч под перекладину сильным ударом слету. А на 32-й минуте отличился Фоден. На этот раз ему ассистировал Марез, который сделал точную передачу справа на линию вратарской. Форвард «Манчестер Сити» выиграл борьбу за мяч у защитника и просто «расстрелял» голкипера хозяев поля Адана.

Но и это еще было не все в первом тайме. На 44-й минуте Бернанду Силва оформил дубль, а голевой пас ему выдал Стерлинг.

В самом начале второго тайма на 50-й минуте Бернанду Силва забил и третий гол, причем ударом головой с близкого расстояния. На этот раз решение VAR было в пользу «Спортинга», так как был зафиксирован офсайд. Тем не менее, пятый мяч в ворота португальцев гости забили через восемь минут. Великолепный удар в «девятку» получился у Стерлинга.

Игра была сделана и до финального свистка больше ничего интересного на поле не происходило. «Манчестер Сити» добился крупной выездной победы и практически решил вопрос выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов по футболу. 1/8 финала. Первый матч

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) - «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) - 0:5

Марез (7), Бернанду Силва (17, 44), Фоден (32), Стерлинг (58)

Матеус Нунес (65), Рикарду Эсгаю (78) - Гюндоган (74)

«Спортинг»: Адан, Рикарду Эсгаю, Коатес, Гонсалу Инасиу, Жоау Пальинья, Матеус Нунес, Педро Порро, Рейс, Сарабия (Бруно Табата, 75), Педру Гонсалвеш (Угарте, 50), Паулиньо (Слимани, 75)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Зинченко, 61), Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Конселу, Де Брюйне, Родри (Фернандиньо, 73), Бернарду Силва, Стерлинг, Фоден (Гюндоган, 61), Марез

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Стадион: «Жозе Алваладе» (Лиссабон)

СПОРТИНГ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

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