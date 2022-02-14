Во вторник, 15 февраля, в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» состоится первый матч Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют местный «Спортинг» и английский «Манчестер Сити». Стартовый свисток сербского рефери Срджана Йовановича из Белграда прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Спортинг



Действующие чемпионы Португалии в этом сезоне рискуют потерять свой почетный статус, поэтому просто обязаны извлечь максимум пользы от своего участия в весенней части еврокубков. Очевидно правда, что, когда «львы» с боями выходили из группы, в которой числились также несокрушимый амстердамский «Аякс» и дортмундская «Боруссия», то надеялись на более удачный жребий, чем тот, который состоялся для них в итоге. С большой долей вероятности, на одну португальскую команду в этом сезоне еврокубков примерно через месяц станет меньше, однако все далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Подопечные Рубена Аморима продолжают идти в составе лидерской группы в национальном первенстве, но на прошлых выходных не сумели на выезде обыграть «Порту» (2:2). Очный поединок против текущего лидера португальской Суперлиги виделся прекрасно возможностью сократить дистанцию, но амбиции по защите титула в итоге не были подтверждены. Для «Спортинга» за последний месяц это был далеко не первый матч, где пришлось проявлять характер – в конце января команда завоевала Кубок Лиги в дерби против «Бенфики» с украинским форвардом Романом Яремчуком в составе (2:1). Если отбросить в сторону все сопутствующие факты, то действительно статусных поединков в итоге в 2022 году у португальской команды было больше, чем у явного фаворита пары.

Манчестер Сити



Говорить лишний раз о том, что из всех возможностей футбольного сезона коллектив Хосепа Гвардиолы в его нынешнем статусе интересует только лишь победа в Лиге чемпионов УЕФА, лишний раз не стоит. «Горожан» уже всей Премьер-лигой поздравляют с очередным чемпионским титулом, оставляя за собой лишь просьбу, чтобы до конца сезона они хоть немного сбавили темп для какой-никакой, но интриги. Но «небесно-голубые» в этом вопросе очень упрямы – команда из Манчестера крушит на своем пути каждого, кто там оказывается, и в ближайшее время останавливаться точно не намерена.

Стоит отметить лишь тот факт, что в последний раз «Сити» проигрывал еще в последний день октября 2021 года, а «Кристал Пэлас» стал редким коллективом, у которого нашлось, что противопоставить грозному оппоненту. С тех пор прошло уже 17 матчей на внутренней арене, а поражений команда Гвардиолы больше не знала. Разве что в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг» она позволила себе немного взять паузу (1:2), но к тому моменту картина в группе с «ПСЖ» и «Брюгге» была очевидна и без сторонней помощи.

Ориентировочные составы



«Спортинг»: Адан – Рейс, Нету, Феддаль, Инасиу, Эсгайю – Браганса, Табата – Сантуш, Паулинью, Сарабия.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Зинченко, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, де Брюйне – Стерлинг, Фоден, Родри.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева сделают ставку именно на домашнюю игру, но против мощного соперника все равно не устоят. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Сити» победит и не пропустит с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

15 февраля, вторник