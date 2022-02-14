Спортинг Л
0 : 0
Ман Сити
15.02.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Спортинг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Зинченко может получить шанс в статусной игре

  • 14.02.2022 22:14
  • 268 просмотров
  • 0 комментариев
Спортинг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 15 февраля, в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» состоится первый матч Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют местный «Спортинг» и английский «Манчестер Сити». Стартовый свисток сербского рефери Срджана Йовановича из Белграда прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Спортинг


Действующие чемпионы Португалии в этом сезоне рискуют потерять свой почетный статус, поэтому просто обязаны извлечь максимум пользы от своего участия в весенней части еврокубков. Очевидно правда, что, когда «львы» с боями выходили из группы, в которой числились также несокрушимый амстердамский «Аякс» и дортмундская «Боруссия», то надеялись на более удачный жребий, чем тот, который состоялся для них в итоге. С большой долей вероятности, на одну португальскую команду в этом сезоне еврокубков примерно через месяц станет меньше, однако все далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Подопечные Рубена Аморима продолжают идти в составе лидерской группы в национальном первенстве, но на прошлых выходных не сумели на выезде обыграть «Порту» (2:2). Очный поединок против текущего лидера португальской Суперлиги виделся прекрасно возможностью сократить дистанцию, но амбиции по защите титула в итоге не были подтверждены. Для «Спортинга» за последний месяц это был далеко не первый матч, где пришлось проявлять характер – в конце января команда завоевала Кубок Лиги в дерби против «Бенфики» с украинским форвардом Романом Яремчуком в составе (2:1). Если отбросить в сторону все сопутствующие факты, то действительно статусных поединков в итоге в 2022 году у португальской команды было больше, чем у явного фаворита пары.

Манчестер Сити


Говорить лишний раз о том, что из всех возможностей футбольного сезона коллектив Хосепа Гвардиолы в его нынешнем статусе интересует только лишь победа в Лиге чемпионов УЕФА, лишний раз не стоит. «Горожан» уже всей Премьер-лигой поздравляют с очередным чемпионским титулом, оставляя за собой лишь просьбу, чтобы до конца сезона они хоть немного сбавили темп для какой-никакой, но интриги. Но «небесно-голубые» в этом вопросе очень упрямы – команда из Манчестера крушит на своем пути каждого, кто там оказывается, и в ближайшее время останавливаться точно не намерена.

Стоит отметить лишь тот факт, что в последний раз «Сити» проигрывал еще в последний день октября 2021 года, а «Кристал Пэлас» стал редким коллективом, у которого нашлось, что противопоставить грозному оппоненту. С тех пор прошло уже 17 матчей на внутренней арене, а поражений команда Гвардиолы больше не знала. Разве что в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против РБ «Лейпциг» она позволила себе немного взять паузу (1:2), но к тому моменту картина в группе с «ПСЖ» и «Брюгге» была очевидна и без сторонней помощи.

Ориентировочные составы


«Спортинг»: Адан – Рейс, Нету, Феддаль, Инасиу, Эсгайю – Браганса, Табата – Сантуш, Паулинью, Сарабия.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Зинченко, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, де Брюйне – Стерлинг, Фоден, Родри.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева сделают ставку именно на домашнюю игру, но против мощного соперника все равно не устоят. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Сити» победит и не пропустит с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

15 февраля, вторник

«Спортинг» – «Манчестер Сити»
Лиссабон. «Жозе Альваладе». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Срджан Йованович (Белград, Сербия)
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности