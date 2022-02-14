Во вторник, 15 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в португальском Лиссабоне местный клуб «Спортинг» будет принимать «Манчестер Сити».

Напомним, что на групповом этапе англичане стали победителями группы А, опередив на одно очко французский «ПСЖ». Что касается «Спортинга», то португальцы в группе С заняли второе место, отстав от «Аякса», ставшего первым, на 9 очков. На данный момент в своем национальном чемпионате подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно лидируют, имея на 9 очков больше, чем у ближайшего преследователя «Ливерпуля». А «Спортинг» в чемпионате Португалии после 22 туров идет на втором месте, отставая от «Порту» на 6 очков.

Матч «Спортинг» - «Манчестер Сити» пройдет на лиссабонском стадионе «Жозе Алваладе». Начало в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.