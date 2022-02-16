Спортинг Л
0 : 5
Ман Сити
15.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Мы можем еще лучше! Как Гвардиола отреагировал на разгром Спортинга

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу в матче ЛЧ

  • 16.02.2022 02:45
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ВИДЕО. Мы можем еще лучше! Как Гвардиола отреагировал на разгром Спортинга
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Некоторые игроки сыграли ниже своих возможностей. Порой мы слишком легко теряли мяч, но реализация сегодня была на высоте. В первые 7 минут мы могли видеть, насколько хорош «Спортинг». Поверьте, разница в классе команд не столь велика, как показывает счет.

«Спортинг» – фантастическая команда. Они чемпионы Португалии. Я знаю, насколько они хороши. Я очень доволен результатом, потому что мы сделали большой шаг по направлению к четвертьфиналу.

Мы сыграли всего один матч. Добились фантастического результата. Но впереди еще одна игра. Игроки меня знают. Мы можем играть лучше. Поймите правильно: я невероятно рад этому результату, но мы можем играть лучше».

ВИДЕО. Мы можем еще лучше! Как Гвардиола отреагировал на разгром Спортинга

События матча
58' ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
44' ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
32' ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
17' ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
9' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

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