Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:3. Невероятная развязка. Видео голов и обзор

«Манчестер Сити» в матче АПЛ проиграл «Тоттенхэму» 2:3, пропустив решающий гол на 5 компенсированной минуте. Это первое поражение команды Хосепа Гвардиолы в чемпионате Англии с октября.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
Источник — Sport.ua
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