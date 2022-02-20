26-й тур
Ман Сити
2 : 3
Тоттенхэм
19.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Антонио КОНТЕ: «Мы идеально сыграли против Манчестер Сити»

Наставник «Тоттенхэма» доволен победой над командой Пепа Гвардиолы (3:2)

  • 20.02.2022 16:19
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ВИДЕО. Антонио КОНТЕ: «Мы идеально сыграли против Манчестер Сити»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал выездную победу над «Манчестер Сити» (3:2) в поединке 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Конечно, это важная для нас победа в матче против сильной команды. «Манчестер Сити» — это действительно сложный противник. Нужно отдать должное «Манчестер Сити». Они показали, почему их нужно считать одной из лучших команд в мире.

Для нас победа в таком матче означает то, что мы идеально выступили», — отметил Конте.

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События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
90' ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
59' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
33' ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
4' ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).

Источник — Sport.ua

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