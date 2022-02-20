ВИДЕО. Антонио КОНТЕ: «Мы идеально сыграли против Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал выездную победу над «Манчестер Сити» (3:2) в поединке 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Конечно, это важная для нас победа в матче против сильной команды. «Манчестер Сити» — это действительно сложный противник. Нужно отдать должное «Манчестер Сити». Они показали, почему их нужно считать одной из лучших команд в мире.

Для нас победа в таком матче означает то, что мы идеально выступили», — отметил Конте.