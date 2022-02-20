ВИДЕО. Антонио КОНТЕ: «Мы идеально сыграли против Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал выездную победу над «Манчестер Сити» (3:2) в поединке 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Конечно, это важная для нас победа в матче против сильной команды. «Манчестер Сити» — это действительно сложный противник. Нужно отдать должное «Манчестер Сити». Они показали, почему их нужно считать одной из лучших команд в мире.
Для нас победа в таком матче означает то, что мы идеально выступили», — отметил Конте.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
Источник — Sport.ua
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