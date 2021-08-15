1-й тур
Тоттенхэм
1 : 0
Ман Сити
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Неудачное начало защиты титула. Ман Сити проиграл Тоттенхэму

Единственный гол забил Сон Хын Мин, Зинченко тоже появился на поле

  • 15.08.2021 20:23
  • 4545 просмотров
  • 14 комментариев
Неудачное начало защиты титула. Ман Сити проиграл Тоттенхэму
© Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, что общего у команды, которая является неким «околотопом» в Англии, и чемпионом, который, к тому же, завоевывал это звание достаточно часто в последние сезоны? Оказывается, есть то, что эти команды объединяет. Во-первых, летний супердорогой новичок команды Пепа Джек Грилиш был трансферной целью «шпор» несколько трансферных окон - раз. Лучший игрок «Тоттенхэма» Кейн хочет перейти (и, пожалуй, перейдет) в состав «горожан» - два. Стабильность в личных встречах в последних играх (а конкретнее, постоянные проигрыши «Манчестер Сити») - три.

Именно Грилиш и появился в составе гостей, а Гарри Кейна не было даже в заявке «Тоттенхэма». Также стоит отметить скамейку запасных «Сити», которая просто поражала. Судите сами - в запасе остались де Брюйне, Родри, Жезус, Бернарду Силва, Родри, Ляпорт, Стоунз, Уокер, Зинченко. Солидно, правда?

Getty Images/Global Images Ukraine

Игра началась соответственно - со шквала атак фаворита. Гюндоган пробил с линии штрафной со стандарта - выше. Фернандиньо после ошибки Льориса не попал головой в пустые ворота. Канселу пробил чуть мимо штанги. Шла шестая минута матча ...

Подумалось, что будет разгром. Однако такой темп продержался минут пятнадцать, а дальше «шпоры» начали огрызаться. Бергвейн, Лукас Моура постоянно бегали в контратаки, ища потом на фланге Деле Алле или Сона. Однако настоящий момент открыть счет был после заброса. Теперь уже Эдерсон не удержал мяч в руках, Санчес головой сбросил  в сторону Моуре, который бил по незащищенным воротам. Правда, их рванули перекрывать четверо игроков «Манчестер Сити», а героем (точнее, игроком, у которого попал мяч) стал Гюндоган.

Getty Images/Global Images Ukraine

Игра выровнялась, такого тотального доминирования гостей уже не было. В оставшееся до перерыва, команды обменялись моментами, причем в «Ман Сити» был острее. Все-таки Марезу забить метров с семи без сопротивления было проще, чем Сону метров с двадцати. Но ни алжирец, ни кореец не смогли уменшить количество нулей на табло.

После перерыва началась интересная, в принципе, игра без центра поля. Команды по очереди бегали в контратаки. Танганга на фланге с переменным успехом воевал со Стерлингом, однако гол состоялся без участия этих игроков. После очередной атаки «Сити» Бергвейн подхватил мяч у своей штрафной, рванул на чужую половину поля и отдал направо на Сона. Если не хотите смотреть видео, вспомните, какой гол вам приходит на ум, когда слышите фамилию Роббена или Ярмоленко? Все произошло именно так.

Getty Images/Global Images Ukraine

И тут же Бергвейн мог, пожалуй, закрывать игру, но, выскочив на свидание с Эдерсоном и имея кучу времени, решил влупить по воротам на силу. Можно было и посмотреть, куда бить, и обойти Эдерсона, но в результате мяч полетел мимо левой штанги.

Гвардиола решил, что надо что-то менять. В игру вступили Жезус, де Брюйне и наш Саша. И оказалось, что замены значительно оживили игру. Прежде всего это касается Кевина, который и бил, и отдавал свои фирменные ассиста под удар по пустым воротам. Правда, в каждом моменте не хватало для гола немножко. Свой момент имел и Грилиш, но, пробивая слева после паса Жезуса, попал прямо в Льориса.

Вообще, игра Джека оставила двузначное впечатление. У него есть техника и голова, но не хватает, пожалуй, скорости и сыгранности с партнерами. Ну, это дело времени.

Еще мог менять счет Ферран Торрес, но угол был слишком острым. На счету Зинченко тоже оказался удар в створ, но, видимо, это был неудачный навес. Если бы Льорис решил идти на перехват, мог бы быть гол. Но это должно было быть большое стечение обстоятельств.

Getty Images/Global Images Ukraine

Перед матчем Пеп Гвардиола говорил, что его команда снова может провалить старт сезона. Похоже, Пеп знает, что говорит. Хотя посмотрим, что будет во втором туре с «Норвичем». А новый тренер «Тоттенхэма» Нуну Ешпириту Санту встретится со своей бывшей командой - «Вулверхэмптоном».

 Английская Премьер-лига. 1 тур.

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» - 1:0.

 Сон, 55.

Лукас Моура, 66, Санчес, 90+1 -  Грилиш, 90+1.

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга (Доэрти, 83), Санчес, Дайер, Регилон, Скипп, Хейбьерг (Ромеро, 90), Бергвейн (Ло Чельсо, 77), Алли, Лукас Моура, Сон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Аке, Менди (Зинченко, 79), Грилиш, Фернандиньо, Гюндоган, Марез (де Брюйне, 79), Ферран Торрес, Стерлинг (Жезус, 71).

Арбитр: Энтони Тэйлор.

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 15.08.2021 21:45
    0
    FootFun, 15.08.2021 20:55
    И как только можно смотреть этот чемпионат Англии, там на 2 команды всего 4 англичанина играло, сброд какой то, а не клубы
    Смотри УПЛ
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 15.08.2021 21:43
    0
    Ну ничего, с Астон Виллой возьмут свои положенные 6 очей за Грилиша.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.08.2021 21:40
    0
    Хорош. Манчестер будет красным
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 15.08.2021 21:16
    0
    Сколько не покупай звезд, а без таких трудяг, как Зинченко, трофеи не возьмешь)
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 15.08.2021 21:09
    +1
    Ман.Сіті з 1-го туру здає чемпіонські повноваження Тотенхем стабільно бє Ман.Сіті і Гвардіола не може знайти вихід .
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 15.08.2021 21:01
    0
    Да забыл отометить Санту,спокойно просматривает всю *конюшню* Тотема,потом уже определится с основным составом и не будет гнобить игроков как Маур.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 15.08.2021 20:56
    0
    МС вкатывается в чемп как обычно.
    Тотем побеждает МС как обычно.
    Лукас сегодня лучший,Бергвейн *лох*как обычно.
    Первый тайм очень пресный,как и матч,не хватает ни одним ни другим Х.Кейна.
    Лысий доволен ждет больше бабла.
    Ждем розвития событий.
    Ссылка
    FootFun
    online
      FootFun, 15.08.2021 20:55
    -2
    И как только можно смотреть этот чемпионат Англии, там на 2 команды всего 4 англичанина играло, сброд какой то, а не клубы
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 15.08.2021 20:53
    0
    Санту в очередной раз доказал что он топ тренер ,умело выстроил тактику и переиграл Гвардиолу .
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 15.08.2021 20:46
    -2
    didin87, 15.08.2021 20:30
    без нападающих одним Грилишом сыт не будешь
    флегматичность Гвардиолы по отношению к свободному Месси вызывала недоумение, которое, думаю в этом сезоне будет только расти. Ливер и Челсюки не дадут приблизиться к трону
    Как по-мне, так Месси и Гвардиола созданы друг для друга.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
      syrkis-shybkis, 15.08.2021 20:46
    -2
    А ты Гвардиола и дальше продолжай эксперименты с составом...
    Ссылка
    newkyiv
      newkyiv, 15.08.2021 20:33
    0
    Пока ничего нового. С ЛЧ 2019 это четвёртое подряд поражение Сити на Хотспур.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 15.08.2021 20:31
    -7
    подписание Грилиша это конечно верх безрассудка. Имея очевидные проблемные позиции левого защитника и центр нападающего, покупать игрока еще и за такие деньги, на позиции которого и так куча крутых игроков играет. Что Гвардиолла с ими всеми делать будет ...
    Ссылка
    didin87
    online
      didin87, 15.08.2021 20:30
    +1
    без нападающих одним Грилишом сыт не будешь
    флегматичность Гвардиолы по отношению к свободному Месси вызывала недоумение, которое, думаю в этом сезоне будет только расти. Ливер и Челсюки не дадут приблизиться к трону
    Ссылка
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