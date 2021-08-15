Неудачное начало защиты титула. Ман Сити проиграл Тоттенхэму

Казалось, что общего у команды, которая является неким «околотопом» в Англии, и чемпионом, который, к тому же, завоевывал это звание достаточно часто в последние сезоны? Оказывается, есть то, что эти команды объединяет. Во-первых, летний супердорогой новичок команды Пепа Джек Грилиш был трансферной целью «шпор» несколько трансферных окон - раз. Лучший игрок «Тоттенхэма» Кейн хочет перейти (и, пожалуй, перейдет) в состав «горожан» - два. Стабильность в личных встречах в последних играх (а конкретнее, постоянные проигрыши «Манчестер Сити») - три.
Именно Грилиш и появился в составе гостей, а Гарри Кейна не было даже в заявке «Тоттенхэма». Также стоит отметить скамейку запасных «Сити», которая просто поражала. Судите сами - в запасе остались де Брюйне, Родри, Жезус, Бернарду Силва, Родри, Ляпорт, Стоунз, Уокер, Зинченко. Солидно, правда?
Игра началась соответственно - со шквала атак фаворита. Гюндоган пробил с линии штрафной со стандарта - выше. Фернандиньо после ошибки Льориса не попал головой в пустые ворота. Канселу пробил чуть мимо штанги. Шла шестая минута матча ...
Подумалось, что будет разгром. Однако такой темп продержался минут пятнадцать, а дальше «шпоры» начали огрызаться. Бергвейн, Лукас Моура постоянно бегали в контратаки, ища потом на фланге Деле Алле или Сона. Однако настоящий момент открыть счет был после заброса. Теперь уже Эдерсон не удержал мяч в руках, Санчес головой сбросил в сторону Моуре, который бил по незащищенным воротам. Правда, их рванули перекрывать четверо игроков «Манчестер Сити», а героем (точнее, игроком, у которого попал мяч) стал Гюндоган.
Игра выровнялась, такого тотального доминирования гостей уже не было. В оставшееся до перерыва, команды обменялись моментами, причем в «Ман Сити» был острее. Все-таки Марезу забить метров с семи без сопротивления было проще, чем Сону метров с двадцати. Но ни алжирец, ни кореец не смогли уменшить количество нулей на табло.
После перерыва началась интересная, в принципе, игра без центра поля. Команды по очереди бегали в контратаки. Танганга на фланге с переменным успехом воевал со Стерлингом, однако гол состоялся без участия этих игроков. После очередной атаки «Сити» Бергвейн подхватил мяч у своей штрафной, рванул на чужую половину поля и отдал направо на Сона. Если не хотите смотреть видео, вспомните, какой гол вам приходит на ум, когда слышите фамилию Роббена или Ярмоленко? Все произошло именно так.
И тут же Бергвейн мог, пожалуй, закрывать игру, но, выскочив на свидание с Эдерсоном и имея кучу времени, решил влупить по воротам на силу. Можно было и посмотреть, куда бить, и обойти Эдерсона, но в результате мяч полетел мимо левой штанги.
Гвардиола решил, что надо что-то менять. В игру вступили Жезус, де Брюйне и наш Саша. И оказалось, что замены значительно оживили игру. Прежде всего это касается Кевина, который и бил, и отдавал свои фирменные ассиста под удар по пустым воротам. Правда, в каждом моменте не хватало для гола немножко. Свой момент имел и Грилиш, но, пробивая слева после паса Жезуса, попал прямо в Льориса.
Вообще, игра Джека оставила двузначное впечатление. У него есть техника и голова, но не хватает, пожалуй, скорости и сыгранности с партнерами. Ну, это дело времени.
Еще мог менять счет Ферран Торрес, но угол был слишком острым. На счету Зинченко тоже оказался удар в створ, но, видимо, это был неудачный навес. Если бы Льорис решил идти на перехват, мог бы быть гол. Но это должно было быть большое стечение обстоятельств.
Перед матчем Пеп Гвардиола говорил, что его команда снова может провалить старт сезона. Похоже, Пеп знает, что говорит. Хотя посмотрим, что будет во втором туре с «Норвичем». А новый тренер «Тоттенхэма» Нуну Ешпириту Санту встретится со своей бывшей командой - «Вулверхэмптоном».
Английская Премьер-лига. 1 тур.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» - 1:0.
Сон, 55.
Лукас Моура, 66, Санчес, 90+1 - Грилиш, 90+1.
«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга (Доэрти, 83), Санчес, Дайер, Регилон, Скипп, Хейбьерг (Ромеро, 90), Бергвейн (Ло Чельсо, 77), Алли, Лукас Моура, Сон.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Аке, Менди (Зинченко, 79), Грилиш, Фернандиньо, Гюндоган, Марез (де Брюйне, 79), Ферран Торрес, Стерлинг (Жезус, 71).
Арбитр: Энтони Тэйлор.
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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Тотем побеждает МС как обычно.
Лукас сегодня лучший,Бергвейн *лох*как обычно.
Первый тайм очень пресный,как и матч,не хватает ни одним ни другим Х.Кейна.
Лысий доволен ждет больше бабла.
Ждем розвития событий.
флегматичность Гвардиолы по отношению к свободному Месси вызывала недоумение, которое, думаю в этом сезоне будет только расти. Ливер и Челсюки не дадут приблизиться к трону
флегматичность Гвардиолы по отношению к свободному Месси вызывала недоумение, которое, думаю в этом сезоне будет только расти. Ливер и Челсюки не дадут приблизиться к трону
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