1-й тур
Тоттенхэм
0 : 0
Ман Сити
15.08.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура Английской Премьер-лиги

  • 15.08.2021 01:09
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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 августа, состоится матч 1 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра состоится в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало - в 18:30.

Другие топ-команды уже начали сезон в Англии, наступила пора команд Нуну Санту (для которого это будет дебютный чемпионат во главе «шпор») и Пепа Гвардиолы. «Тоттенхэм» в межсезонье потерял Бэйла, Алдервейрельда и Ламелу, а усилился, в первую очередь, игроками «Аталанты» - в команду пришли Голлини и Ромеро. Также неясным выглядит будущее Гарри Кейна, который, по иронии судьбы, хочет перейти именно в «Манчестер Сити». А в манчестерской команды топ-трансфером выглядит подписание Джека Грилиша, который, по той же иронии судьбы, не одно трансферное окно был целью ... «Тоттенхэма». Несомненным фаворитом на бумаге выглядит финалист предыдущей Лиги чемпионов, но посмотрим, что будет на поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

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