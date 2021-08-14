В воскресенье, 15 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

«Тоттенхэм»





Основная проблема лондонского клуба – подвешенное состояние главного голеадора и лидера команды Гарри Кейна. 28-летний форвард, который за последние 6 лет трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ, хочет не только забивать голы, но и выигрывать трофеи. С «Тоттенхэмом», конечно же, об этом можно только мечтать. Самое любопытное, что Гарри хочет уйти именно в «Манчестер Сити». Пока что ходят слухи о 150 миллионах евро, то ли еще будет.



Не забываем, что в новый сезон команду поведет Нуну Эшпириту Санту, у которого на руках двухлетний контракт. В прошлом португальский специалист неплохо зарекомендовал себя в АПЛ в качестве наставника «Вулверхэмптона», но в Лондоне точно будут требовать более высоких результатов.



В остальном в стане «шпор» не так интересного. В летнее межсезонье команда усилилась вингером «Эйбара» Брайаном Хилем, а также подписала одноклубников Руслана Малиновского: Пьерлуиджи Голлини и Кристиана Ромеро. Арендное соглашение Гарета Бейла закончилось, Тоби Алдервейрелд ушел за 13 миллионов в клуб из Катара, Эрик Ламела покинул клуб свободным агентом.

«Манчестер Сити»





«Горожане» после выигрыша чемпионства снова являются главными претендентами на золотые медали АПЛ. Летом клуб провернул мегатрансфер, выкупив контракт лидера «Астон Виллы» Джека Грилиша за космические 117,5 млн евро. И пока у Фодена травма, новичок будет конкурировать со Стерлингом на позиции левого вингера. В прошлом сезоне Рахим не впечатлял, играя за клуб, но на Евро выдал топовый перфоманс.



Летом команду покинул Анхелиньо, в конкурентах Александра Зинченко за место на левом фланге защиты остался лишь Бенжамен Менди. Также там могут сыграть и другие футболисты (Ляпорт или Аке), но все они приносят больше пользы на других участках поля. Украинец неплохо выглядел во второй части сезона, на Евро выдал шикарный матч против Швеции, поэтому еще одного игрока на эту позицию Пеп Гвардиола и не искал.



В предстоящей встрече «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом, если в составе «Тоттенхэма» не будет Гарри Кейна. А его, видимо, не будет, поэтому даже сложно представить, как лондонская команда собирается забивать. И хотя «небесно-голубые» в трех последних матчах обязательно были биты на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», провернуть подобный трюк «Тоттенхэму» вряд ли удастся. Похоже на то, что ничья для хозяев станет настоящим достижением, а максимально ожидаемый результат – победа гостей с минимальным преимуществом. И все же это всего первый тур, тем более болельщики уже возвращаются на трибуны.



Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Дайер, Регилон, Хёйбьерг, Скипп, Лукас Моура, Деле Алли, Бергвейн, Сон.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Канселу, Диас, Аке, Менди, Гюндоган, Родри, Фернандиньо, Марез, Торрес, Грилиш.

15 августа, воскресенье