В матче 1-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» на выезде проиграл лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Украинский футболист «горожан» Александр Зинченко вышел на замену на 79 минуте.
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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