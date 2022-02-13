ВИДЕО. Ярмоленко выиграл необычный конкурс в Вест Хэме

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принял участие в интересном конкурсе вместе со своими одноклубниками.
Заданием было набивание регбийного мяча, также участвовали Лукаш Фабиански и Майкл Антонио.
Не удивительно, что украинец оказался лучшим из этой тройки, его результат составил 16 набиваний. Фабиански и Антонио также показали двузначные показатели, но превзойти результат Ярмоленко не смогли.
What happens when ⚽️ meets 🏈...— West Ham United (@WestHam) February 12, 2022
Ahead of tomorrow's #SBLVI Andriy Yarmolenko, @Michailantonio and @LukaszFabianski took on the #NFLKeepyUp challenge! pic.twitter.com/5P00cYPuJd
Источник — ФК Вест Хэм
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Думаю летом уйдет.
Хотелось бы чтобы в Италию
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