ВИДЕО. Ярмоленко выиграл необычный конкурс в Вест Хэме

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принял участие в интересном конкурсе вместе со своими одноклубниками.



Заданием было набивание регбийного мяча, также участвовали Лукаш Фабиански и Майкл Антонио.



Не удивительно, что украинец оказался лучшим из этой тройки, его результат составил 16 набиваний. Фабиански и Антонио также показали двузначные показатели, но превзойти результат Ярмоленко не смогли.

What happens when ⚽️ meets 🏈...



Ahead of tomorrow's #SBLVI Andriy Yarmolenko, @Michailantonio and @LukaszFabianski took on the #NFLKeepyUp challenge! pic.twitter.com/5P00cYPuJd