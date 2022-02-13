ВИДЕО. Ярмоленко выиграл необычный конкурс в Вест Хэме

Андрей оказался лучшим в набивании регбийного мяча

  • 13.02.2022 12:01
  • 2101 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Ярмоленко выиграл необычный конкурс в Вест Хэме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принял участие в интересном конкурсе вместе со своими одноклубниками.
 
Заданием было набивание регбийного мяча, также участвовали Лукаш Фабиански и Майкл Антонио.
 
Не удивительно, что украинец оказался лучшим из этой тройки, его результат составил 16 набиваний. Фабиански и Антонио также показали двузначные показатели, но превзойти результат Ярмоленко не смогли.

Источник — ФК Вест Хэм

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник, 13.02.2022 12:52
    +1
    Его в команде очень любят, жаль из за травм он не показал свои возможности.
    Думаю летом уйдет.
    Хотелось бы чтобы в Италию
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    tutes04, 13.02.2022 13:06
    0
    Ну хоть где-то лучше тиммейтов)
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    movkli, 13.02.2022 12:48
    0
    может в регби еще не поздно)))
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