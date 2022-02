В матче 1/16 финала Кубка Англии 5 февраля в 17:00 по Киеву «Эвертон» играет с «Брентфордом».

Новый тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард включил украинского защитника Виталия Миколенко в стартовый состав.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+ и видеосервисе MEGOGO.

Эвертон – Брентфорд. Миколенко и дебют Лэмпарда. Смотреть онлайн. LIVE

