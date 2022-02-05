В матче 1/16 финала Кубка Англии 5 февраля в 17:00 по Киеву «Эвертон» играет с «Брентфордом».
Новый тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард включил украинского защитника Виталия Миколенко в стартовый состав.
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+ и видеосервисе MEGOGO.
Эвертон – Брентфорд. Миколенко и дебют Лэмпарда. Смотреть онлайн. LIVE
📋 | This is how we line up for Frank Lampard’s first game in charge. #EmiratesFACup pic.twitter.com/CmRSdqbxQY— Everton (@Everton) February 5, 2022
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Холгэйт (Эвертон).
|55'
|ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Брентфорд).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Ерри Мина (Эвертон).
Источник — Sport.ua
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