Эвертон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Участие украинца Виталия Миколенко под вопросом

  • 04.02.2022 00:07
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Эвертон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

В субботу, 5 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором ливерпульский «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Эвертон

 

В последнее время к «ирискам» приковано внимание украинских болельщиков, что связано с переходом из киевского «Динамо» в «Эвертон» левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Ливерпульский клуб заплатил за 22-летнего украинца 23 миллиона евро.

Миколенко успел провести за английскую команду всего два матча и уже получил небольшую травму спины, из-за которой его участие в предстоящем поединке под вопросом. «Ириски» в последнее время выступают неудачно, не так давно Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку, а новым главным тренером стал Френк Лемпард.

В своей истории «Эвертон» выигрывал Кубок Англии пять раз, но все триумфы датированы прошлым веком. Так что на «Гудисон Парк» заждались трофеев, и этот турнир, возможно, лучший шанс для того, чтобы достигнуть вершины.

Брентфорд

 

Футбольный клуб «Брентфорд» был основан в далеком 1889 году, однако в Премьер-лиге до этого сезона не играл, поскольку она была основана 27 мая 1992-го. Большую часть своей 132-летней истории «пчелы» скитались по низшим дивизионам, и вот наконец-то им удалось прийти к своей цели.

Команда датского специалиста Томаса Франка по итогам сезона 2020/21 заняла третье место в Чемпионшипе, после чего стала победителем плей-офф за выход в АПЛ. Теперь же «Брентфорд» старается закрепиться среди элиты. Пока получается неплохо: набрано 23 очка за 23 тура, что на 4 балла больше, чем у «Эвертона».

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.03 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Кенни, Коулмэн, Кин, Мина, Годфри, Дукуре, Аллан, Грэй, Гордон, Кальверт-Льюин.

«Брентфорд»: Фернандес – Соренсен, Гуди, Янссон, Хенри, Джанелт, Нергор, Каньос, Баптист, Мбеумо, Висса.

5 февраля, суббота

«Эвертон» – «Брентфорд»
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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