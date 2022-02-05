Эвертон
4 : 1
Брентфорд
05.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Миколенко помог Эвертону победить, Зинченко сыграл впервые в этом году

Команды украинцев прошли в следующий раунд Кубка Англии

  • 05.02.2022 19:02
  • 2989 просмотров
  • 6 комментариев
Миколенко помог Эвертону победить, Зинченко сыграл впервые в этом году
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась большая часть матчей 4-го раунда Кубка Англии. «Эвертон» сумел обыграть «Брентфорд» со счетом 4:1, а украинский защитник Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл 73 минуты.

Это был дебютный поединок для нового тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Фулхэм», а Александр Зинченко впервые в этом году попал в заявку команды. Украинец вышел на замену на 67-й минуте. Это первые игровые минуты Зинченко в 2022 году.

Ранее «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко не без проблем прошел дальше.

Кубок Англии. 4-й раунд

Эвертон - Брентфорд 4:1
Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 52, Таунсенд, 90 - Тони, 54 (с пен)

Манчестер Сити - Фулхэм 4:1
Голы: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53 (с пен), 57 - Карвальо, 4

Кристал Пэлас - Хартпул 2:0
Голы: Гуэли, 4, Олисе, 22

Хаддерсфилд - Барнсли 1:0
Гол: Холмс, 19

Петерборо - КПР 2:0
Голы: Уорд, 25, Джейд-Джонс, 72

Сток Сити - Уиган 2:0
Голы: Майа, 14, Браун, 62

Вулверхэмптон - Норвич 0:1
Гол: Маклин, 45

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Умник, 05.02.2022 19:07
    +7
    Мне понравился как отыграл
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 05.02.2022 19:07
    +5
    Странно, донецкие алкоголики неделю назад рассказывали, что карьера Виталия в АПЛ закончена .
    А он в старте, как же так ?
    Ссылка
    online
    R1d3r, 05.02.2022 19:15
    +3
    ALKOSruLKA, 05.02.2022 19:07
    ... перестаньте друкувати ссилки на мокшебурятській к0нченій мові !!!
    "Ссилки" или может "посилання"? Ты бы сам укр.язык подучил.
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 05.02.2022 19:10
    +3
    Уже хорошо что в старте был.
    Ждём в АПЛ.
    Ссылка
    online
    Pavlo Kolejchuk, 05.02.2022 19:16
    0
    Умник, 05.02.2022 19:07
    Мне понравился как отыграл
    Так добре зіграв.
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 05.02.2022 19:07
    -7
    ... перестаньте друкувати ссилки на мокшебурятській к0нченій мові !!!
    Ссылка
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