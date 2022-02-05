Миколенко помог Эвертону победить, Зинченко сыграл впервые в этом году

Состоялась большая часть матчей 4-го раунда Кубка Англии. «Эвертон» сумел обыграть «Брентфорд» со счетом 4:1, а украинский защитник Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл 73 минуты.

Это был дебютный поединок для нового тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Фулхэм», а Александр Зинченко впервые в этом году попал в заявку команды. Украинец вышел на замену на 67-й минуте. Это первые игровые минуты Зинченко в 2022 году.

Ранее «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко не без проблем прошел дальше.

Кубок Англии. 4-й раунд

Эвертон - Брентфорд 4:1

Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 52, Таунсенд, 90 - Тони, 54 (с пен)

Манчестер Сити - Фулхэм 4:1

Голы: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53 (с пен), 57 - Карвальо, 4

Кристал Пэлас - Хартпул 2:0

Голы: Гуэли, 4, Олисе, 22

Хаддерсфилд - Барнсли 1:0

Гол: Холмс, 19

Петерборо - КПР 2:0

Голы: Уорд, 25, Джейд-Джонс, 72

Сток Сити - Уиган 2:0

Голы: Майа, 14, Браун, 62

Вулверхэмптон - Норвич 0:1

Гол: Маклин, 45