Миколенко помог Эвертону победить, Зинченко сыграл впервые в этом году

Состоялась большая часть матчей 4-го раунда Кубка Англии. «Эвертон» сумел обыграть «Брентфорд» со счетом 4:1, а украинский защитник Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл 73 минуты.
Это был дебютный поединок для нового тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Фулхэм», а Александр Зинченко впервые в этом году попал в заявку команды. Украинец вышел на замену на 67-й минуте. Это первые игровые минуты Зинченко в 2022 году.
Ранее «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко не без проблем прошел дальше.
Кубок Англии. 4-й раунд
Эвертон - Брентфорд 4:1
Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 52, Таунсенд, 90 - Тони, 54 (с пен)
Манчестер Сити - Фулхэм 4:1
Голы: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53 (с пен), 57 - Карвальо, 4
Кристал Пэлас - Хартпул 2:0
Голы: Гуэли, 4, Олисе, 22
Хаддерсфилд - Барнсли 1:0
Гол: Холмс, 19
Петерборо - КПР 2:0
Голы: Уорд, 25, Джейд-Джонс, 72
Сток Сити - Уиган 2:0
Голы: Майа, 14, Браун, 62
Вулверхэмптон - Норвич 0:1
Гол: Маклин, 45
Источник — Sport.ua
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А он в старте, как же так ?
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