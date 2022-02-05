Ярмоленко отыграл 120 минут, Вест Хэм победил в матче Кубка Англии

«Вест Хэм» в матче 4-го раунда Кубка Англии играл против команды 6-го по счету дивизиона «Киддерминстер».

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в основе и провел на поле 120 минут. Несмотря на уровень соперника, «Вест Хэм» дожал оппонента только в дополнительное время.

Кубковые турниры - шанс для Ярмоленко на игровую практику. В АПЛ игрок выходит только на последние минуты матчей.

Кубок Англии. 4-й раунд

Киддерминстер - Вест Хэм 1:2

Голы: Пенни, 19 - Райс, 90+1, Боуэн, 120

Челси - Плимут 2:1

Голы: Аспиликуэта, 41, Алонсо, 105 - Гиллеспи, 8