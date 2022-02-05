Ярмоленко отыграл 120 минут, Вест Хэм победил в матче Кубка Англии

«Вест Хэм» в матче 4-го раунда Кубка Англии играл против команды 6-го по счету дивизиона «Киддерминстер».
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в основе и провел на поле 120 минут. Несмотря на уровень соперника, «Вест Хэм» дожал оппонента только в дополнительное время.
Кубковые турниры - шанс для Ярмоленко на игровую практику. В АПЛ игрок выходит только на последние минуты матчей.
Кубок Англии. 4-й раунд
Киддерминстер - Вест Хэм 1:2
Голы: Пенни, 19 - Райс, 90+1, Боуэн, 120
Челси - Плимут 2:1
Голы: Аспиликуэта, 41, Алонсо, 105 - Гиллеспи, 8
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
111'
Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед) забил гол, который отменили из-за офсайда!
https://www.flashscore.com.ua/match/Opfr72fE/#match-summary/live-commentary
/0
111'
Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед) забил гол, который отменили из-за офсайда!
https://www.flashscore.com.ua/match/Opfr72fE/#match-summary/live-commentary
/0
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.