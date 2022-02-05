Киддерминстер
1 : 2
Вест Хэм
05.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ярмоленко отыграл 120 минут, Вест Хэм победил в матче Кубка Англии

Ярмоленко получил игровую практику

  • 05.02.2022 17:22
  • 5009 просмотров
  • 11 комментариев
Ярмоленко отыграл 120 минут, Вест Хэм победил в матче Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» в матче 4-го раунда Кубка Англии играл против команды 6-го по счету дивизиона «Киддерминстер».

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в основе и провел на поле 120 минут. Несмотря на уровень соперника, «Вест Хэм» дожал оппонента только в дополнительное время.

Кубковые турниры - шанс для Ярмоленко на игровую практику. В АПЛ игрок выходит только на последние минуты матчей.

Кубок Англии. 4-й раунд

Киддерминстер - Вест Хэм 1:2
Голы: Пенни, 19 - Райс, 90+1, Боуэн, 120

Челси - Плимут 2:1
Голы: Аспиликуэта, 41, Алонсо, 105 - Гиллеспи, 8

Источник — Sport.ua

(50 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Rys2575, 05.02.2022 18:09 (изменен)
    +3
    Ярмоленко причастен ко второму, победному голу его команды! Молодец Андрей, так держать!
    Ссылка
    online
    sergio_terry, 05.02.2022 17:50
    +3
    Михаил Степанов, 05.02.2022 17:39
    гол Ярмолы по делу отменили?
    Да, был вне игры вовремя пасса
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    online
    Grigorio666, 05.02.2022 17:40
    +3
    НЕ ДОТИСНУВ ПРАВИЛЬНО СКАЗАНО((НАПИСАНО)))) В СТАТТІ, АЛЕ ЛЕДЬ ЛЕДЬ СПРАВИВСЯ, так як команда Вест Хем тільки забила і зрівняла рахунок, перевівши його в додатковий час на 90 + 1хв. матчу, ПРОСТО ТРІШКИ НЕ ПОВЕЗЛО КОМАНДІ з 6 дивізіону
    Ссылка
    online
    avk2307, 05.02.2022 18:15
    +1
    Миколенко тоже в основе играет с Брентфордом.Радует
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    Михаил Степанов, 05.02.2022 17:56
    +1
    sergio_terry, 05.02.2022 17:50
    Да, был вне игры вовремя пасса
    дякую
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    Артем Дима футболист, 05.02.2022 17:44
    +1
    Это вопрос к формату турнира. То что ныл суркис. Типа надоело что в суперкубка динамо и шахтер. Сделайте нормальный формат турнира из 4х клубов , ане так как во всем мире. Так мы же сам продавил для себя формат когда динамо с какой-то болды начинает с 1/4! Играйте как в всей Европе, да и еще у несеянных команд в гостях, и фиг вы доедете до финала!
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    Артем Дима футболист, 05.02.2022 17:39
    +1
    Прикол - 750 тысяч евро общая стоимость команды на трансфермаркт. Там 3 игрока с стоимостью остальные аматоры. 6й дивизион и чуть не выбили)
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    Михаил Степанов, 05.02.2022 17:39
    +1
    гол Ярмолы по делу отменили?
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    Ivan Vismutenko, 05.02.2022 18:22
    0
    Михаил Степанов, 05.02.2022 17:43
    Для психа которому не понравился мой вопрос:
    111'
    Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед) забил гол, который отменили из-за офсайда!
    https://www.flashscore.com.ua/match/Opfr72fE/#match-summary/live-commentary
    /0
    Забил мяч в ворота, который не засчитали, как гол.)
    Ссылка
    Михаил Степанов, 05.02.2022 17:43
    0
    Для психа которому не понравился мой вопрос:
    111'
    Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед) забил гол, который отменили из-за офсайда!
    https://www.flashscore.com.ua/match/Opfr72fE/#match-summary/live-commentary
    /0
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 05.02.2022 18:20
    -3
    Ну хоть на Шестую лигу выпустили.
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