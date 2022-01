Бразилия и Эквадор сыграли вничью. Судья показал три красных, одну отменил

Веселым получился матч квалификации чемпионата мира 2022 между сборными Эквадора и Бразилии (1:1).

На 6-й минуте Каземиро вывел бразильцев вперед. Эквадор отыгрался в конце второго тайма благодаря голу Феликса Торреса.

Голкипер эквадорцев Александр Домингес был удален на 15-й минуте за то, что ногой ударил в грудь нападающему Матеусу Кунье. Спустя 5 минут защитник бразильцев Эмерсон Роял за удар соперника ногой тоже ушел отдыхать досрочно.

На 25-й минуте бразильский голкипер Алиссон увидел от арбитра прямую красную, когда после игры в мяч попал ногой в голову сопернику. Однако после просмотра повтора судья решил удаление отменить, заменив красную карточку на желтую.

Сборная Бразилии лидирует в турнирной таблице (36 очков) и уже имеет путевку в финальный раунд ЧМ. Команда Эквадора идет на 3-й позиции с 24 очками.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка, 15-й тур

Эквадор – Бразилия – 1:1

Голы: Феликс Торрес, 75 – Каземиро, 6.

Турнирная таблица

Alisson tried some kungfu technique, 2 red card for brazil #CONMEBOL pic.twitter.com/drBVk1Bwly