Эквадор
1 : 1
Бразилия
27.01.2022, FT

Бразилия и Эквадор сыграли вничью. Судья показал три красных, одну отменил

Каземиро вывел бразильцев вперед, а Феликс Торрес сравнял счет в концовке

  • 28.01.2022 01:12
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Бразилия и Эквадор сыграли вничью. Судья показал три красных, одну отменил
© Twitter. Фол Алиссона

Веселым получился матч квалификации чемпионата мира 2022 между сборными Эквадора и Бразилии (1:1).

На 6-й минуте Каземиро вывел бразильцев вперед. Эквадор отыгрался в конце второго тайма благодаря голу Феликса Торреса.

Голкипер эквадорцев Александр Домингес был удален на 15-й минуте за то, что ногой ударил в грудь нападающему Матеусу Кунье. Спустя 5 минут защитник бразильцев Эмерсон Роял за удар соперника ногой тоже ушел отдыхать досрочно.

На 25-й минуте бразильский голкипер Алиссон увидел от арбитра прямую красную, когда после игры в мяч попал ногой в голову сопернику. Однако после просмотра повтора судья решил удаление отменить, заменив красную карточку на желтую.

Сборная Бразилии лидирует в турнирной таблице (36 очков) и уже имеет путевку в финальный раунд ЧМ. Команда Эквадора идет на 3-й позиции с 24 очками.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка, 15-й тур

Эквадор – Бразилия – 1:1

Голы: Феликс Торрес, 75 – Каземиро, 6.

Турнирная таблица

События матча
90' Игрок команды Бразилия получает красную карточку.
75' ГОЛ ! Мяч забил Felix Torres (Эквадор).
26' Алиссон Беккер (Бразилия) получает красную карточку.
20' Игрок команды Бразилия получает красную карточку.
16' Александр Домингес (Эквадор) получает красную карточку.
6' ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Бразилия).

Источник — Sport.ua

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