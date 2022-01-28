Бразилия и Эквадор сыграли вничью. Судья показал три красных, одну отменил

Веселым получился матч квалификации чемпионата мира 2022 между сборными Эквадора и Бразилии (1:1).
На 6-й минуте Каземиро вывел бразильцев вперед. Эквадор отыгрался в конце второго тайма благодаря голу Феликса Торреса.
Голкипер эквадорцев Александр Домингес был удален на 15-й минуте за то, что ногой ударил в грудь нападающему Матеусу Кунье. Спустя 5 минут защитник бразильцев Эмерсон Роял за удар соперника ногой тоже ушел отдыхать досрочно.
На 25-й минуте бразильский голкипер Алиссон увидел от арбитра прямую красную, когда после игры в мяч попал ногой в голову сопернику. Однако после просмотра повтора судья решил удаление отменить, заменив красную карточку на желтую.
Сборная Бразилии лидирует в турнирной таблице (36 очков) и уже имеет путевку в финальный раунд ЧМ. Команда Эквадора идет на 3-й позиции с 24 очками.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка, 15-й тур
Эквадор – Бразилия – 1:1
Голы: Феликс Торрес, 75 – Каземиро, 6.
Турнирная таблица
Alisson tried some kungfu technique, 2 red card for brazil #CONMEBOL pic.twitter.com/drBVk1Bwly— Agil (@TitisanYonglek) January 27, 2022
|90'
|Игрок команды Бразилия получает красную карточку.
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Felix Torres (Эквадор).
|26'
|Алиссон Беккер (Бразилия) получает красную карточку.
|20'
|Игрок команды Бразилия получает красную карточку.
|16'
|Александр Домингес (Эквадор) получает красную карточку.
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Бразилия).
Источник — Sport.ua
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