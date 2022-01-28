Сборные Эквадора и Бразилии сыграли вничью в рамках отбора на чемпионат мира 2022. Игра завершилась со счетом 1:1.
Во время матча судья удалил двоих игроков.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|Игрок команды Бразилия получает красную карточку.
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Felix Torres (Эквадор).
|26'
|Алиссон Беккер (Бразилия) получает красную карточку.
|20'
|Игрок команды Бразилия получает красную карточку.
|16'
|Александр Домингес (Эквадор) получает красную карточку.
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Бразилия).
Источник — Sport.ua
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