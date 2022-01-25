Эквадор – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Хозяевам победа важнее

  • 25.01.2022 11:44
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Эквадор – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© twitter.com/cbf_futebol

В четверг, 27 января, на стадионе «Родриго Паз-Дельгадо» в Кито состоится матч квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Эквадора и Бразилии. Начало поединка запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Эквадор

 

46-я национальная команда на данный момент лишь трижды выступала на Мундиалях. Было это в 2002, 2006 и 2014 годов. Лучшим достижением «триколор» является выход в 1/8 финала ЧМ-2006, еще дважды Эквадор не выходил из группы.

В этот раз подопечные Густаво Альфаро также имеют отличный шанс сыграть на главном турнире четырехлетия. В настоящий момент в активе сборной Эквадора 23 очка и уверенное третье место в турнирной таблице. Команда на шесть пунктов опережает Колумбию и Перу, а на семь – Чили и Уругвай. Таким образом, сейчас все зависит от самого Эквадора. Две победы в оставшихся четырех матчах выведут команду на Мундиаль.

Что касается последних матчей, то в ноябре 2021 года Эквадор дома переиграл Венесуэлу и на выезде разобрался с Чили. Именно эти победы позволили команде оторваться от преследователей и быть на поул-позишн. В декабре эквадорцы еще сыграли товарищеский матч с Сальвадором, который завершился вничью.

Бразилия

 

«Желто-зеленые» досрочно оформили себе путевку в Катар и могут доигрывать квалификацию ни о чем не думая. Безусловно, «селесао» хотят побеждать везде и всегда, но в этот раз им это делать необязательно. Как уже отмечали в стане «пентакампеонов», команда целенаправленно готовится к чемпионату мира.

Команда Тите не проигрывает с 11 июля 2021 года, когда в финале Кубка Америки уступила Аргентине. После этого были победы над Чили, Перу, Венесуэлой, Уругваем и Колумбией, а также ничьи с Колумбией и Аргентиной. В этом отборе на ЧМ-2022 сборная Бразилии еще не проигрывала. Она очень уверенно прошла квалификацию и сейчас занимает первое место в турнирной таблице, имея отрыв от второй Аргентины в шесть пунктов.

Напомним, что сборная Бразилии принимала участие во всех чемпионатах мира. Бразильцы являются пятикратными чемпионами мира. «Селесао» выигрывали главный турнир четырехлетия в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.

История встреч

 

Национальные команды провели между собой 34 игры. 27 побед на счету Бразилии, 2 виктории у Эквадора и 5 ничейных результатов.

Ориентировочные составы

Эквадор: Домингес, Эступинан, Кастильо, Хинкапи, Торрес, Груэсо, Мена, Сармиенто, Франко, Кайседо, Эстрада.

Бразилия: Алиссон, Сандро, Маркиньос, Тьяго Силва, Дани Алвес, Каземиро, Фабиньо, Фред, Жезус, Винисиус, Родриго.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.26 по линии Parimatch.

27 января, четверг

Эквадор - Бразилия
Кито. Стадион «Родриго Паз-Дельгадо». 23:00
ТВ-трансляции в Украине не будет
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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