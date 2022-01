За 75 млн евро! Форвард Фиорентины вскоре станет игроком Ювентуса

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович в ближайшее время станет игроком итальянского «Ювентуса».

«Фиорентина» приняла предложение туринского клуба в размере 75 млн евро, информирует журналист Фабрицио Романо. Завершилось обсуждение условий личного контракта сербского форварда с новым клубом.

В туринском клубе серб может взять 7-й номер, под которым ранее выступал Криштиану Роналду. Душан будет зарабатывать по контракту 7 млн евро в год после вычета налогов.

21-летний Влахович в текущем сезона провел 24 матча за фиалок и забил 20 голов. На место Влаховича «Фиорентина» собирается приобрести форварда «Базеля» Артура Кабрала за 14,5 млн евро плюс бонусы.

