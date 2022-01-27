Источник: Базель не интересуется Супрягой и Сиканом

Швейцарский клуб «Базель» не интересуется Владиславом Супрягой и Даниилом Сиканом, информирует швейцарский сайт 4–4–2.
Украинских нападающих, о возможном трансфере которых сообщил ранее журналист Игорь Бурбас, нет в списке потенциальных трансферов «Базеля».
Клуб рассматривает кандидатуры нападающих Эванна Гессана из «Ниццы» и Жана-Филиппа Матеты из «Кристал Пэлас». Кто-то из них заменит бразильца Артура Кабрала, который уходит в «Фиорентину».
Источник: швейцарский клуб планирует подписать Супрягу или Сикана
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