Источник: Базель не интересуется Супрягой и Сиканом

Швейцарский клуб «Базель» не интересуется Владиславом Супрягой и Даниилом Сиканом, информирует швейцарский сайт 4–4–2.

Украинских нападающих, о возможном трансфере которых сообщил ранее журналист Игорь Бурбас, нет в списке потенциальных трансферов «Базеля».

Клуб рассматривает кандидатуры нападающих Эванна Гессана из «Ниццы» и Жана-Филиппа Матеты из «Кристал Пэлас». Кто-то из них заменит бразильца Артура Кабрала, который уходит в «Фиорентину».

Источник: швейцарский клуб планирует подписать Супрягу или Сикана