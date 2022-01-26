Источник: Швейцарский клуб планирует подписать Супрягу или Сикана

«Базель» хочет взять в аренду одного из украинских форвардов

  • 26.01.2022 14:29
  • 2255 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Швейцарский клуб планирует подписать Супрягу или Сикана
© УАФ. Даниил Сикан

«Динамо» и «Шахтер» получили официальные предложения от «Базеля» по поводу покупки их игроков. Об этом сообщает телеграм-канал BurBuzz.
 
Швейцарский клуб хочет усилить позицию нападающего, на которой видит либо Супрягу, либо Сикана. Владислава и Даниила «Базель» оценивает примерно в одну сумму. Речь идет о платной аренде с опцией выкупа.
 
Сообщается, что переговоры с «Динамо» и «Шахтером» на официальном уровне продолжаются уже месяц, но консенсуса пока не приносят.

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Источник — Telegram

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 26.01.2022 14:47
    +1
    Наші гранди хочуть мільйони , але ці гравці коштують як тарілка супу
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