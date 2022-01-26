Аренда с правом выкупа. Супряга – запасной вариант для Сампдории зимой

Новый наставник «Сампдории» Марко Джампаоло во время зимнего трансферного окна хочет подписать двух полузащитников и нападающего.



На позицию форварда рассматривают Грегуара Дефреля из «Сассуоло», знакомого Джампаоло по работе в «Сампдории» в сезоне 2018/2019. Стоимость аренды оценивается в 2 миллиона евро, что может стать проблемой.



Если сделка не состоится, то запасным вариантом будет взятие в аренду нападающего «Динамо» Владислава Супряги, который все еще остается на радарах итальянского клуба. Сообщается, что аренда обойдется «Сампдории» в 1 млн евро с правом выкупа летом за семь миллионов. При этом итальянский клуб будет выплачивать Владиславу половину зарплаты.



Отметим, что трансферное окно в Италии открыто до 31 января.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.