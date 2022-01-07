Сампдория намерена вернуться к вопросу с трансфером Супряги

«Сампдория», которая ныне занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, в январе может пополнить состав украинским легионером.
По данным Il Secolo XIX, генуэзцы вновь обратили свое внимание на форварда «Динамо» Владислава Супрягу, которым активно интересовались летом 2021 года и даже вели переговоры с «бело-синими».
Сейчас «Сампдория» хочет вернуться к варианту, который прорабатывался ранее – аренде с опцией выкупа.
Ожидается, что за полугодичную аренду Супряги «Сампдория» заплатит «Динамо» около 1 миллиона евро, а еще в договоре будет прописана фиксированная сумма возможного выкупа.
Летом минувшего года трансфер Супряги в «Сампдорию» так и не состоялся, потому как клубы в последний момент разошлись во взглядах на окончательную формулу сделки.
В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.
Источник — Il Secolo XIX
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