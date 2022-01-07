Сампдория намерена вернуться к вопросу с трансфером Супряги

Итальянский клуб попытается арендовать форварда с опцией выкупа

  • 07.01.2022 18:13
  • 1586 просмотров
  • 16 комментариев
Сампдория намерена вернуться к вопросу с трансфером Супряги
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Сампдория», которая ныне занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, в январе может пополнить состав украинским легионером.

По данным Il Secolo XIX, генуэзцы вновь обратили свое внимание на форварда «Динамо» Владислава Супрягу, которым активно интересовались летом 2021 года и даже вели переговоры с «бело-синими».

Сейчас «Сампдория» хочет вернуться к варианту, который прорабатывался ранее – аренде с опцией выкупа.

Ожидается, что за полугодичную аренду Супряги «Сампдория» заплатит «Динамо» около 1 миллиона евро, а еще в договоре будет прописана фиксированная сумма возможного выкупа.

Летом минувшего года трансфер Супряги в «Сампдорию» так и не состоялся, потому как клубы в последний момент разошлись во взглядах на окончательную формулу сделки.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за «Динамо» 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник — Il Secolo XIX

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 07.01.2022 18:21
    +8
    ....чергова сага.... Миколенка он продали за тиждень, а цього 3й рік....
    Ссылка
    steelmaker
    steelmaker, 07.01.2022 18:23
    +3
    ALKOSruLKA, 07.01.2022 18:21
    ....чергова сага.... Миколенка он продали за тиждень, а цього 3й рік....
    так Миколенко покупали, а этого всего лишь арендуют
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 07.01.2022 18:35
    +2
    Шведская семья Тимофечюка, Феди Calma и максима 777 , за сегодня , в Рождество , не пропустила ни единой ветки о Динамо .
    Вот же «интересная жизнь» у людей
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 07.01.2022 18:32
    +1
    Если правда, то нужно отдавать с обязательным выкупом
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 07.01.2022 18:28
    +1
    Хоть куда то уже его возьмите, пусть только играет!
    Ссылка
    DmitrySviridon
    online
    DmitrySviridon, 07.01.2022 19:05
    0
    Можно продавать!
    Ссылка
    ____FunnyCat
    ____FunnyCat, 07.01.2022 18:58
    0
    Mаx_mad_, 07.01.2022 18:41
    ФанькА ,а это правда шпрот тут рассказывал всем ,что ты в новогоднию ночь в подвале у несенюка в костюме снегурочки плясала под ёлочкой ??
    Максим, заканчивай с закуской разговаривать
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 18:25
    -1
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 18:36
    -2
    Mаx_mad_, 07.01.2022 18:34
    Она уже и сюда приползла убогая , несенюк с под одеяла выгнал
    Ссылка
    Mаx_mad_
    online
    Mаx_mad_, 07.01.2022 18:36
    -2
    ____FunnyCat, 07.01.2022 18:32
    Если правда, то нужно отдавать с обязательным выкупом
    Ты кутю насила НиколеНесенюку,он тебе твоих любимых леденцов дал посмоктать
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 18:36
    -2
    ____FunnyCat, 07.01.2022 18:35
    Шведская семья Тимофечюка, Феди Calma и максима 777 , за сегодня , в Рождество , не пропустила ни единой ветки о Динамо .
    Вот же «интересная жизнь» у людей
    Тебя выпустили с подвала?
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    Calm
    Calm, 07.01.2022 18:27
    -2
    опять эта Санта-Барбара
    Ссылка
    Mаx_mad_
    online
    Mаx_mad_, 07.01.2022 18:41
    -3
    ____FunnyCat, 07.01.2022 18:35
    Шведская семья Тимофечюка, Феди Calma и максима 777 , за сегодня , в Рождество , не пропустила ни единой ветки о Динамо .
    Вот же «интересная жизнь» у людей
    ФанькА ,а это правда шпрот тут рассказывал всем ,что ты в новогоднию ночь в подвале у несенюка в костюме снегурочки плясала под ёлочкой ??
    Ссылка
    Mаx_mad_
    online
    Mаx_mad_, 07.01.2022 18:34 (изменен)
    -3
    Face Control, 07.01.2022 18:30
    Там фанькакися из подвала вылезла на соседней ветке.
    Она уже и сюда приползла убогая , несенюк с под одеяла выгнал
    Ссылка
    Mаx_mad_
    online
    Mаx_mad_, 07.01.2022 18:29 (изменен)
    -3
    ,а говорили что уже как года 2 он лучший бомбардир серии А в Болонье в самПдории в Салернитане
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 18:30
    -4
    Mаx_mad_, 07.01.2022 18:29
    ,а говорили что уже как года 2 он лучший бомбардир серии А в Болонье в самПдории в Салернитане
    Там фанькакися из подвала вылезла на соседней ветке.
    Ссылка
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