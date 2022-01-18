Арбитр матча Милан – Специя расплакался после своей ошибки в матче

Златан Ибрагимович и другие утешили судью

  • 18.01.2022 14:17
  • 2281 просмотр
  • 2 комментария
Арбитр матча Милан – Специя расплакался после своей ошибки в матче
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный арбитр матча 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» уступил «Специи» (1:2) Марко Серра допустил ошибку.

На последних минутах игры судья не засчитал гол полузащитника «россонери» Жуниора Мессиаса, свистнув прямо перед ударом хавбека и назначив штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.

Как сообщает источник, Серра тяжело переживал свою ошибку, он не сдержал слез в раздевалке. Судья принес извинения игрокам «Милана», группа игроков которого во главе со Златаном Ибрагимовичем пришла его утешить и поддержать.

Источник — Milan News

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Клецкий
    online
    Александр Клецкий, 18.01.2022 14:26 (изменен)
    +1
    А наши футболёры, не важно из какого клуба, за такое сгноили бы судью, не смотря ни на что, а потом и в сми добили бы ссаными тряпками)) В этом и состоит разница культуры спорта у нас и в Европе.
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