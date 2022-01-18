Арбитр матча Милан – Специя расплакался после своей ошибки в матче

Главный арбитр матча 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» уступил «Специи» (1:2) Марко Серра допустил ошибку.
На последних минутах игры судья не засчитал гол полузащитника «россонери» Жуниора Мессиаса, свистнув прямо перед ударом хавбека и назначив штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.
Как сообщает источник, Серра тяжело переживал свою ошибку, он не сдержал слез в раздевалке. Судья принес извинения игрокам «Милана», группа игроков которого во главе со Златаном Ибрагимовичем пришла его утешить и поддержать.
Источник — Milan News
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