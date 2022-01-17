ВИДЕО. Китаянка рано отпраздновала победу, забыв правила тай-брейка на AO

В решающей партии в Мельбурне играют тай-брейк до 10 очков

  • 17.01.2022 17:09
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ВИДЕО. Китаянка рано отпраздновала победу, забыв правила тай-брейка на AO
© Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвэнь

19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь в первом круге Australian Open довольно неожиданно обыграла Александру Саснович (6:3, 1:6, 7:6), которая ранее неплохо показала себя на австралийских кортах.
 
Матч дошел до тай-брейка в решающей партии, который в Мельбурне играют до 10 очков. Циньвэнь, вероятно, забыла это правила и начала праздновать победа после того, как выиграла седьмое очко.
 
К счастью для китаянки, все обошлось, победа все равно досталась ей. Отметим, что на всех турнирах Большого шлема разные правила  тай-брейка в финальной партии, только на Ролан Гаррос его нет вообще.

Источник — Sport.ua

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