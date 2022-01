ВИДЕО. Китаянка рано отпраздновала победу, забыв правила тай-брейка на AO

19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь в первом круге Australian Open довольно неожиданно обыграла Александру Саснович (6:3, 1:6, 7:6), которая ранее неплохо показала себя на австралийских кортах.



Матч дошел до тай-брейка в решающей партии, который в Мельбурне играют до 10 очков. Циньвэнь, вероятно, забыла это правила и начала праздновать победа после того, как выиграла седьмое очко.



К счастью для китаянки, все обошлось, победа все равно досталась ей. Отметим, что на всех турнирах Большого шлема разные правила тай-брейка в финальной партии, только на Ролан Гаррос его нет вообще.

Zheng Qinwen celebrated after winning the 7th point in a tie-break just to realize that wasn't enough pic.twitter.com/5eZUhPATz2