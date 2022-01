Источник: Эвертон уволил Рафу Бенитеса. У Миколенко будет другой тренер

Английский «Эвертон» принял решение уволить главного тренера Рафаэля Бенитеса, информируют журналисты Питер О'Рурк и Фабрицио Романо.

Стороны ведут переговоры по сумме компенсации. Ожидается, что официально об отставке должны объявить в ближайшее время, не позже понедельника, 17 января.

Таким образом, у украинского защитника Виталия Миколенко будет новый тренер. 15 января «Эвертон» уступил «Норвичу» в матче АПЛ со счетом 1:2, и это стало последней каплей для руководства «ирисок».

Everton have sacked Rafa Benitez. Just sorting out compensation. Should be confirmed by Monday at the latest. #EFC

Everton board now pushing to sack Rafa Benitez immediately. Next steps before final decision is to find the right replacement and agree on compensation. 🔵 #EFC



Nothing official yet - but the plan is to fire the Spanish manager, as first reported by @David_Ornstein today. pic.twitter.com/rfqituIVZg