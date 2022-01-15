Миколенко дебютировал в АПЛ, Эвертон проиграл аутсайдеру

В рамках 22-го тура АПЛ «Эвертон» приехал в гости к аутсайдеру «Норвичу». В составе ливерпульской команды в чемпионате Англии дебютировал Виталий Миколенко.

Украинец отыграл весь матч, однако это гостям не помогло. «Эвертон» уступил со счетом 1:2, остается на 15-м месте, но зона вылета все ближе.

«Эвертон» имеет 19 пунктов, «Норвич» с 13 очками поднялся на 18-е место.

Чемпионат Англии. 22-й тур

Норвич - Эвертон 2:1

Голы: Кин, 16 (в свои ворота), Айда, 18 - Ришарлисон, 60

Норвич: Крул, Ааронс (Яннулис, 80), Хэйнли, Гибсон, Уильямс (Байрам, 77), Лис-Мелоу, Соренсен, Серджент (Цолис, 87), Айда, Рашица, Пукки

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Мина, 54), Годфри, Кин, Миколенко, Гомеш, Дюкур, Гордон, Грэй, Рондон (Ришарлисон, 54), Калверт-Льюин

Ньюкасл - Уотфорд 1:1

Голы: Сент-Максимин, 49 - Педру, 88

Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1

Голы: Хименес, 37 (с пен), Коади, 59, Траоре, 90+2 - Уорд-Праус, 84