Миколенко дебютировал в АПЛ, Эвертон проиграл аутсайдеру

В рамках 22-го тура АПЛ «Эвертон» приехал в гости к аутсайдеру «Норвичу». В составе ливерпульской команды в чемпионате Англии дебютировал Виталий Миколенко.
Украинец отыграл весь матч, однако это гостям не помогло. «Эвертон» уступил со счетом 1:2, остается на 15-м месте, но зона вылета все ближе.
«Эвертон» имеет 19 пунктов, «Норвич» с 13 очками поднялся на 18-е место.
Чемпионат Англии. 22-й тур
Норвич - Эвертон 2:1
Голы: Кин, 16 (в свои ворота), Айда, 18 - Ришарлисон, 60
Норвич: Крул, Ааронс (Яннулис, 80), Хэйнли, Гибсон, Уильямс (Байрам, 77), Лис-Мелоу, Соренсен, Серджент (Цолис, 87), Айда, Рашица, Пукки
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Мина, 54), Годфри, Кин, Миколенко, Гомеш, Дюкур, Гордон, Грэй, Рондон (Ришарлисон, 54), Калверт-Льюин
Ньюкасл - Уотфорд 1:1
Голы: Сент-Максимин, 49 - Педру, 88
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1
Голы: Хименес, 37 (с пен), Коади, 59, Траоре, 90+2 - Уорд-Праус, 84
Источник — Sport.ua
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1. Первый гол пришел после прострела с фланга. Мыколенко пытался перекрыть прострел, не получилось, был далековато от игрока. Какая то вина его есть, но не определяющая.
2. Второй гол - результат прохода по центру. Мыколенко пытался догнать и помешать. Не удалось. В принципе не его зона ответственности.
Мыколенко очень сложно. Это надо понять. Провальной его игру не назовешь. Это только начало адаптации
Правда раз чуть жестко не привёз - сказываются нервы
Но теоретически даже предголевую сделал ( навес Мыколы - Крул - Ришаиосон)
У него немного другие обязанности чем в ДК , меньше атакующих действий . Ну ничего перестроится, главное чтобы Эвертон перестало лихорадить
——
Не стоит читать любителей шахтёра , которые тут будут визжать что Мыкола привёз - ни в одном голе его косвенной вины нету , а они даже матч не видели
Правда раз чуть жестко не привёз - сказываются нервы
Но теоретически даже предголевую сделал ( навес Мыколы - Крул - Ришаиосон)
У него немного другие обязанности чем в ДК , меньше атакующих действий . Ну ничего перестроится, главное чтобы Эвертон перестало лихорадить
——
Не стоит читать любителей шахтёра , которые тут будут визжать что Мыкола привёз - ни в одном голе его косвенной вины нету , а они даже матч не видели
Долго ему ещё в салабонах ходить.
Наверное и правда менаталитет со стороны наш дермецом попахивает
Да ещё игрок чужой сборной...
Также пару раз не смог сделать кросс
Но были и успешные действия.
Видно, что нервничает
Маловероятно ,что будет в основе .
Кто там гоголем в армии ходил первые месяцы?
А демарию грею надо может делиться мячом.?
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