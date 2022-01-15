22-й тур
Норвич
2 : 1
Эвертон
15.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Миколенко дебютировал в АПЛ, Эвертон проиграл аутсайдеру

Позитив - украинец дебютировал в АПЛ, негатив - «Эвертон» снова проиграл

  • 15.01.2022 18:56
  • 5680 просмотров
  • 46 комментариев
Миколенко дебютировал в АПЛ, Эвертон проиграл аутсайдеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 22-го тура АПЛ «Эвертон» приехал в гости к аутсайдеру «Норвичу». В составе ливерпульской команды в чемпионате Англии дебютировал Виталий Миколенко.

Украинец отыграл весь матч, однако это гостям не помогло. «Эвертон» уступил со счетом 1:2, остается на 15-м месте, но зона вылета все ближе.

«Эвертон» имеет 19 пунктов, «Норвич» с 13 очками поднялся на 18-е место.

Чемпионат Англии. 22-й тур

Норвич - Эвертон 2:1
Голы: Кин, 16 (в свои ворота), Айда, 18 - Ришарлисон, 60

Норвич: Крул, Ааронс (Яннулис, 80), Хэйнли, Гибсон, Уильямс (Байрам, 77), Лис-Мелоу, Соренсен, Серджент (Цолис, 87), Айда, Рашица, Пукки

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Мина, 54), Годфри, Кин, Миколенко, Гомеш, Дюкур, Гордон, Грэй, Рондон (Ришарлисон, 54), Калверт-Льюин

Ньюкасл - Уотфорд 1:1
Голы: Сент-Максимин, 49 - Педру, 88

Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1
Голы: Хименес, 37 (с пен), Коади, 59, Траоре, 90+2 - Уорд-Праус, 84

Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 15.01.2022 19:02
    +10
    Игры у Эвертона нет, даже на фоне Норвича. Миколенко сыграл на среднем уровне команды, единственное, пас назад, который чуть не стал голевым, подпортил впечатление.
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    Kevko
    Kevko, 15.01.2022 19:29
    +6
    Мыколенко и голы в ворота Эвертона:
    1. Первый гол пришел после прострела с фланга. Мыколенко пытался перекрыть прострел, не получилось, был далековато от игрока. Какая то вина его есть, но не определяющая.
    2. Второй гол - результат прохода по центру. Мыколенко пытался догнать и помешать. Не удалось. В принципе не его зона ответственности.
    Мыколенко очень сложно. Это надо понять. Провальной его игру не назовешь. Это только начало адаптации
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    u6464u
    u6464u, 15.01.2022 19:09
    +6
    Миколу судити по першій грі якось не коректно, нічого він не показав в цій грі, получів віддав, тут так не пройде , треба бути креативнішим, брати гру на себе , якщо цього не буде то банка не забариться.
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    Sasha_Kup
    online
    Sasha_Kup, 15.01.2022 19:31
    +5
    Jaime_Lannister, 15.01.2022 19:01
    Хто дивився, як там Миколенко?
    Полностью посмотрел матч..Микола нормас..все кто тут ботает со стороны Шахты (а я болел Шахты), кричат что он плохо сыграл и все в таком духе ботов..вот Микола сыграл как раз нормально, об остальном Эвертона - дно..Ришарсона надо было сразу выпускать..в нападении хаос..Грей - мудила сраная, лезвием по горлу и в колодец. По поводу гола с фланга Миколы - так о не виноват, там передача пошла корявая, центбек должен был брать, но он решил, что надо забивать...себе)) Второго гол, тут пророчат, что Микола не догнал - так Микола бежа хер зна откуда и не в свою зону, и догнал!!! Что удивительно, но не смог помешать...А так, в целом, он на хорошем уровне сыграл.
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    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 15.01.2022 19:13
    +5
    И это НОРВИЧ, один из конкурентов за борьбу на вылет. С такими успехами ЭВЕРТОН может и вылететь. При Бенитесе вообще игры нету, хотя эта команда всегда боролась за Л.Е или Л.Ч места, а с ним за выживание. Могут пинка дать под ЖОПУ Бенитесу.
    Ссылка
    Sasha_Kup
    online
    Sasha_Kup, 15.01.2022 19:34
    +4
    Mr. Golden Fox, 15.01.2022 19:12
    Первый гол с его фланга пришел ,второй гол - не успел за нападающим
    Иди смотри биатлон..футбол не твое...
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    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 15.01.2022 19:04
    +4
    Funnycat--, 15.01.2022 19:03
    Не плохо, по Софа скору и по Хускред в тройке лучших на оценкам старта
    Правда раз чуть жестко не привёз - сказываются нервы
    Но теоретически даже предголевую сделал ( навес Мыколы - Крул - Ришаиосон)
    У него немного другие обязанности чем в ДК , меньше атакующих действий . Ну ничего перестроится, главное чтобы Эвертон перестало лихорадить
    ——
    Не стоит читать любителей шахтёра , которые тут будут визжать что Мыкола привёз - ни в одном голе его косвенной вины нету , а они даже матч не видели
    Спс.
    Ссылка
    Funnycat--
    online
    Funnycat--, 15.01.2022 19:03 (изменен)
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Jaime_Lannister, 15.01.2022 19:01
    Хто дивився, як там Миколенко?
    Не плохо, по Софа скору и по Хускред в тройке лучших на оценкам старта
    Правда раз чуть жестко не привёз - сказываются нервы
    Но теоретически даже предголевую сделал ( навес Мыколы - Крул - Ришаиосон)
    У него немного другие обязанности чем в ДК , меньше атакующих действий . Ну ничего перестроится, главное чтобы Эвертон перестало лихорадить
    ——
    Не стоит читать любителей шахтёра , которые тут будут визжать что Мыкола привёз - ни в одном голе его косвенной вины нету , а они даже матч не видели
    Ссылка
    joytok
    joytok, 15.01.2022 19:08
    +3
    Ждём тепловую карту Мыколы. Старые его часто игнорят, хотя он открывается, как и в Динамо.
    Долго ему ещё в салабонах ходить.
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    Умник
    Умник, 15.01.2022 19:06
    +3
    Artyom_I, 15.01.2022 19:01
    Узнаю, в лучших традициях Динамо бокопора Миколенко
    Мы заслуживаем жопу в стране, мы не умеем радоваться за наших соотечествеников.
    Наверное и правда менаталитет со стороны наш дермецом попахивает
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    joytok
    joytok, 15.01.2022 19:30
    +2
    u6464u, 15.01.2022 19:21
    значит нет доверия, нет авторитета среди партнёров, нет елементарной сыгранности , а это за один день не приходит.
    Блин, к тебе в бригаду поставят англичанина или шотландца. Ты резко ему будешь доверять? Если он ещё твоего украинского языка не понимает?
    Да ещё игрок чужой сборной...
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    Burevestnik
    Burevestnik, 15.01.2022 19:11
    +2
    Эвертон - команда даже не бей-беги. Слабовата. Мягко говоря.
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    norma_zap
    norma_zap, 15.01.2022 19:06
    +2
    По ходу у Виталия есть какой-то футбольный ангел-хранитель, сначала после его грубейшей ошибки соперники не смогли забить гол, а затем он еще и в голевой атаке поучаствовал, как-бы там ни было но сегодня он смотрелся лучше и скорей всего вариант отставки Бенитеса сейчас для него не благоприятен. А так в общем Эвертон смотрелся не очень.
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    sahka1981
    sahka1981, 15.01.2022 19:36 (изменен)
    +1
    Sasha_Kup, 15.01.2022 19:31
    Полностью посмотрел матч..Микола нормас..все кто тут ботает со стороны Шахты (а я болел Шахты), кричат что он плохо сыграл и все в таком духе ботов..вот Микола сыграл как раз нормально, об остальном Эвертона - дно..Ришарсона надо было сразу выпускать..в нападении хаос..Грей - мудила сраная, лезвием по горлу и в колодец. По поводу гола с фланга Миколы - так о не виноват, там передача пошла корявая, центбек должен был брать, но он решил, что надо забивать...себе)) Второго гол, тут пророчат, что Микола не догнал - так Микола бежа хер зна откуда и не в свою зону, и догнал!!! Что удивительно, но не смог помешать...А так, в целом, он на хорошем уровне сыграл.
    Согласен, первый гол передача никакой угрозы не несла, но Кин думал иначе... а второй гол так там обрез в центре от игрока Евертона был, передача назад на игрока Норвича это да протупил но повезло, что не простили, из позитива предголевой навес когда Евертон один отыграл.
    Ссылка
    joytok
    joytok, 15.01.2022 19:34
    +1
    K.A.R.abas, 15.01.2022 19:13
    И это НОРВИЧ, один из конкурентов за борьбу на вылет. С такими успехами ЭВЕРТОН может и вылететь. При Бенитесе вообще игры нету, хотя эта команда всегда боролась за Л.Е или Л.Ч места, а с ним за выживание. Могут пинка дать под ЖОПУ Бенитесу.
    Ну и? Так для Канареек это Сталинград, да ещё и дома.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 15.01.2022 19:33 (изменен)
    +1
    Jaime_Lannister, 15.01.2022 19:01
    Хто дивився, як там Миколенко?
    Слабовато, хотя очевидный факап был только один: отдавая пас вратарю (хотя причины делать пас не было), не заметил чужого форварда и только чудо спало Эвертон от 3:0.
    Также пару раз не смог сделать кросс
    Но были и успешные действия.
    Видно, что нервничает
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    joytok
    joytok, 15.01.2022 19:26
    +1
    Mr. Golden Fox, 15.01.2022 19:08
    Уверенности в себе на 0.
    Маловероятно ,что будет в основе .
    Это курс молодого бойца.
    Кто там гоголем в армии ходил первые месяцы?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 15.01.2022 19:26
    +1
    u6464u, 15.01.2022 19:21
    значит нет доверия, нет авторитета среди партнёров, нет елементарной сыгранности , а это за один день не приходит.
    Объясни это не адекватной части населения нашей страны
    Ссылка
    Умник
    Умник, 15.01.2022 19:14
    +1
    u6464u, 15.01.2022 19:09
    Миколу судити по першій грі якось не коректно, нічого він не показав в цій грі, получів віддав, тут так не пройде , треба бути креативнішим, брати гру на себе , якщо цього не буде то банка не забариться.
    А гомесу не надо быть креативным. Где его пасы?
    А демарию грею надо может делиться мячом.?
    Ссылка
    Хокин Гусман Лоэра
    online
    Хокин Гусман Лоэра, 15.01.2022 19:10
    +1
    Играет как и в Динамо Кипр
    Ссылка
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