Джокович снова помещен под стражу иммиграционной полицией Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович, чью австралийскую визу повторно аннулировали из-за отказа проходить процедуру вакцинации, вновь прибыл в иммиграционный изолятор в Мельбурне.

Сейчас в отеле Park Hotel вместе с Новаком под контролем офицеров-пограничников находятся еще 32 человека, среди которых претенденты на получение статуса беженца и туристы на карантине.

16 января в 00:30 по Киеву должно состояться судебное заседание по вопросу аннулирования визы спортсмена и его депортации из Австралии.

Отметим, что в понедельник, согласно расписанию, Джоковичу предстоит сыграть матч первого круга Открытого чемпионата Австралии.

