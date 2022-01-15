Джокович снова помещен под стражу иммиграционной полицией Австралии

Сербский теннисист изолирован в отеле под контролем офицеров-пограничников

  • 15.01.2022 12:55
  • 718 просмотров
  • 2 комментария
Джокович снова помещен под стражу иммиграционной полицией Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Новак Джокович, чью австралийскую визу повторно аннулировали из-за отказа проходить процедуру вакцинации, вновь прибыл в иммиграционный изолятор в Мельбурне.

Сейчас в отеле Park Hotel вместе с Новаком под контролем офицеров-пограничников находятся еще 32 человека, среди которых претенденты на получение статуса беженца и туристы на карантине.

16 января в 00:30 по Киеву должно состояться судебное заседание по вопросу аннулирования визы спортсмена и его депортации из Австралии.

Отметим, что в понедельник, согласно расписанию, Джоковичу предстоит сыграть матч первого круга Открытого чемпионата Австралии.

 

 

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
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    Олекса Олійник
    Олекса Олійник, 15.01.2022 13:07
    +3
    Підтримую Джоковича. Розумію його небажання колотися. Але не думаю, що він вийде переможцем у цій ситуації.
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