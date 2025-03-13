Лига Европы13 марта 2025, 19:35 | Обновлено 13 марта 2025, 19:36
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Вместо Манчестера назад. Игрок из рф не сыграет в матче Лиги Европы
арсена захаряна не пустили в Англию из-за проблем с визой.
13 марта 2025, 19:35 | Обновлено 13 марта 2025, 19:36
323
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Игрок «Реал Сосьедада» арсен захарян был вынужден вернуться из Парижа обратно в Испанию из-за проблем с визой.
Об этом сообщают российские СМИ.
Известно, что захарян стал единственным футболистом клуба, которому отказали во въезде в Англию.
Для урегулирования вопросов с визой игрок обратился в соответствующие органы в столице Франции, но после отказа успешно вернулся в Сан-Себастьян.
«Реал Сосьедад» сыграет матч с «Манчестер Юнайтед» 13 марта. Начало матча в 22:00.
В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.
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