Вместо Манчестера назад. Игрок из рф не сыграет в матче Лиги Европы

Игрок «Реал Сосьедада» арсен захарян был вынужден вернуться из Парижа обратно в Испанию из-за проблем с визой.

Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что захарян стал единственным футболистом клуба, которому отказали во въезде в Англию.

Для урегулирования вопросов с визой игрок обратился в соответствующие органы в столице Франции, но после отказа успешно вернулся в Сан-Себастьян.

«Реал Сосьедад» сыграет матч с «Манчестер Юнайтед» 13 марта. Начало матча в 22:00.

В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.