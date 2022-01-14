Рангник хочет, чтобы ван де Бек остался в Манчестер Юнайтед

Английский клуб не ведет переговоров с дортмундской «Боруссией»

  • 14.01.2022 11:18
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Рангник хочет, чтобы ван де Бек остался в Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы 24-летний нидерландский полузащитник Донни ван де Бек остался в английском клубе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может отдать игрока в аренду уже этой зимой. Ван де Беком интересовалась дортмундская «Боруссия», но сейчас прямых контактов между клубами нет.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.

В активе Донни 19 матчей за сборную Нидерландов, где он забил 3 мяча.

Источник — Twitter

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