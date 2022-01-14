Рангник хочет, чтобы ван де Бек остался в Манчестер Юнайтед

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы 24-летний нидерландский полузащитник Донни ван де Бек остался в английском клубе.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может отдать игрока в аренду уже этой зимой. Ван де Беком интересовалась дортмундская «Боруссия», но сейчас прямых контактов между клубами нет.
Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.
В активе Донни 19 матчей за сборную Нидерландов, где он забил 3 мяча.
Donny van de Beek situation. No decision made yet by Manchester United on his potential loan elsewhere, nothing communicated to player/agent. Ralf Rangnick still wants Donny to stay until the end of the season. 🔴 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2022
No direct contacts with Borussia Dortmund as of now. pic.twitter.com/o9bknNyA1J
Источник — Twitter
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