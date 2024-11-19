Йошко ГВАРДИОЛ: «Такое ощущение, будто это были две разные игры»

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился мыслями касательно матча против Португалии в шестом туре Лиги наций (1:1).

«Для нас это было как будто две разные игры. В первом тайме мы выглядели немного уставшими и нуждались в изменениях. Второй тайм был намного лучше – у нас было больше энергии, мы лучше контролировали мяч, создали больше моментов и сумели забить гол.

Нам удалось достичь своей цели, и я с нетерпением жду встречи с нашим следующим соперником в четвертьфинале. Предпочтения? Пока что нет. Сейчас сложно сказать. Все, что я хочу от наших ребят – оставаться сосредоточенными и здоровыми», – ответил Гвардиол.

Хорватия заняла второе место в группе, имея в активе восемь очков. А вот Португалии финишировал на первой строчке (14 очков).