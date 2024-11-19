ДЕВУШКА ДНЯ. Дария Зотова – модель Guess и муза украинского форварда
Сегодня знакомимся с девушкой нападающего Хиберниана Николая Кухаревича
23-летний нападающий шотландского «Хиберниана» Николай Кухаревич – большой счастливчик! Украинец, чей контракт принадлежит английскому «Суонси», встречается с моделью бренда Guess и самой настоящей красавицей – Дарией Зотовой.
Уроженка Николаева, которая принимала участие в конкурсе «Мисс Украина-2021» и девушка с очень добрым сердцем – на конкурсе Дария говорила о важности помощи детским домам Украины, так как сама вышла из многодетной семьи.
24-летняя Дария – профессиональная модель, которая стала частью бренда Guess в 2023 году.
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Сейчас девушка много путешествует и много работает.
Пара живёт в Эдинбурге, столице Шотландии, и одном из самых мистически-красивых городов мира.
Поэтому, если вы хотите посмотреть на красоту Эдинбурга, и на красоту Дарии, конечно же, то приглашаем вас на страницу украинской модели в Instagram:
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