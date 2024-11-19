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Молодежные турниры
19 ноября 2024, 07:57 | Обновлено 19 ноября 2024, 08:03
122
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Италия U-21 – Украина U-21

19 ноября в 19:15 пройдет товарищеский матч в городе Специя

19 ноября 2024, 07:57 | Обновлено 19 ноября 2024, 08:03
122
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Италия U-21 – Украина U-21
УАФ

19 ноября в 19:15 состоится товарищеский матч между сборными командами Италии U-21 и Украины U-21.

Команды проведут поединок на стадионе Альберто Пикко в городе Специя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Унаи Мельгосы готовятся к матчам финального раунда Евро-2025 U-21, куда вышли со второго места в группе квалификации.

15 ноября украинская молодежка провела спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3). Сине-желтые отыгрались со счета 1:3, причем дубль в матче оформил Арсений Батагов.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Италия U-21 – Украина U-21

Видеотрансляция проводится на официальном YouTube-канале УАФ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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