19 ноября в 19:15 состоится товарищеский матч между сборными командами Италии U-21 и Украины U-21.

Команды проведут поединок на стадионе Альберто Пикко в городе Специя.

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Подопечные Унаи Мельгосы готовятся к матчам финального раунда Евро-2025 U-21, куда вышли со второго места в группе квалификации.

15 ноября украинская молодежка провела спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3). Сине-желтые отыгрались со счета 1:3, причем дубль в матче оформил Арсений Батагов.

Где смотреть онлайн товарищеский матч Италия U-21 – Украина U-21

Видеотрансляция проводится на официальном YouTube-канале УАФ