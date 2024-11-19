Где смотреть онлайн товарищеский матч Италия U-21 – Украина U-21
19 ноября в 19:15 пройдет товарищеский матч в городе Специя
19 ноября в 19:15 состоится товарищеский матч между сборными командами Италии U-21 и Украины U-21.
Команды проведут поединок на стадионе Альберто Пикко в городе Специя.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Унаи Мельгосы готовятся к матчам финального раунда Евро-2025 U-21, куда вышли со второго места в группе квалификации.
15 ноября украинская молодежка провела спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3). Сине-желтые отыгрались со счета 1:3, причем дубль в матче оформил Арсений Батагов.
Где смотреть онлайн товарищеский матч Италия U-21 – Украина U-21
Видеотрансляция проводится на официальном YouTube-канале УАФ
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